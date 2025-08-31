Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 60

Зашёл в маркет
 
Ivan Rubtsov #:

Рекламирует свой сервис перепродажи сигналов в отзывах.

Перед тем как писать, пожалуйста прочтите первый пост с правилами.

 
Vladimir Karputov #:

Перед тем как писать, пожалуйста прочтите первый пост с правилами.

Рекламирует сервис перепродажи сигналов в отзывах.


https://www.mql5.com/ru/users/belbaraka

Belbaraka Nadir
Belbaraka Nadir
  • 2021.12.17
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Отзыв с рекламой канала по перепродаже сигналов. 


 

Спам-профиль, рекламирует медицинские услуги:


 
Здравствуйте!
Может, кто в курсе или поделится опытом на счёт условиями избежать спама. Ситуация такая, я по выходным поспрашивал в чате как устроила работа эксперта в прошлой неделе а ответы получил понедельник утром. Я хочу просто поблагодарить за ответы. Если я 10 человеком, за одну минуту отправлю благодарность за ответ, не расценит ли система это как спам?
 
Nauris Zukas #:
Здравствуйте!
Может, кто в курсе или поделится опытом на счёт условиями избежать спама. Ситуация такая, я по выходным поспрашивал в чате как устроила работа эксперта в прошлой неделе а ответы получил понедельник утром. Я хочу просто поблагодарить за ответы. Если я 10 человеком, за одну минуту отправлю благодарность за ответ, не расценит ли система это как спам?

Только потом не просите выпустить Вас из бана.

 
Vladimir Karputov #:

Только потом не просите выпустить Вас из бана.

Спасибо, значит всё таки расценит. Понял.

 
Nauris Zukas #:

Спасибо, значит всё таки расценит. Понял.

Я что мешает ответить не за минуту, а за 30-40 минут?
