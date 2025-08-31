Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 60
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Рекламирует свой сервис перепродажи сигналов в отзывах.
Перед тем как писать, пожалуйста прочтите первый пост с правилами.
Перед тем как писать, пожалуйста прочтите первый пост с правилами.
Рекламирует сервис перепродажи сигналов в отзывах.
https://www.mql5.com/ru/users/belbaraka
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Гражданин рассылает спам
Fedor Arkhipov, 2022.01.09 08:59
Вот ссылка на профиль https://www.mql5.com/en/users/narfal
Надоели уже эти спамеры
Спам-профиль, рекламирует медицинские услуги:
Может, кто в курсе или поделится опытом на счёт условиями избежать спама. Ситуация такая, я по выходным поспрашивал в чате как устроила работа эксперта в прошлой неделе а ответы получил понедельник утром. Я хочу просто поблагодарить за ответы. Если я 10 человеком, за одну минуту отправлю благодарность за ответ, не расценит ли система это как спам?
Здравствуйте!
Может, кто в курсе или поделится опытом на счёт условиями избежать спама. Ситуация такая, я по выходным поспрашивал в чате как устроила работа эксперта в прошлой неделе а ответы получил понедельник утром. Я хочу просто поблагодарить за ответы. Если я 10 человеком, за одну минуту отправлю благодарность за ответ, не расценит ли система это как спам?
Только потом не просите выпустить Вас из бана.
Только потом не просите выпустить Вас из бана.
Спасибо, значит всё таки расценит. Понял.
Спасибо, значит всё таки расценит. Понял.