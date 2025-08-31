Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 69
Это для разработчиков. Может они смогут повторить такое…
По первому пункту?
По первому пункту?
Ага…:)))
Sergey Golubev, 2024.01.16 19:16
Если вас кто-то подписал на какой-то канал, то есть стандартная известная процедура - что делать:
Есть более радикальный способ:
заходите в свой профайл - Настройки - Приватность - " кто может мне писать и добавлять в группы/каналы" и выбор: все, только друзья, никто.
Это вы такие правила придумали?
По вашим правилам MetaQuones может спамить каждого пользователя один раз, максимум два раза? )))Я думаю MetaQuones, при желании, может включить эту опцию по умолчанию!
Это вы такие правила придумали?
По вашим правилам MetaQuones может спамить каждого пользователя один раз, максимум два раза? )))
Добавил выше,
Я думаю MetaQuones, при желании, может включить эту опцию (спама) по умолчанию!
Тогда и модераторы не нужны будут)
п.с. Не, ну если MetaQuotec зарабатывают на этом спаме деньги - тогда совсем другое дело
Ну вот, пока вы сносили мою ветку пришел еще спам от MetaQuotes,
хотя все рекомендованные галки по вашим правилам (инструкциям) поставил
По вашим правилам MetaQuones может спамить каждого пользователя один раз, максимум два раза? )))
Можете с первого раза нажать на нарушение ... и тогда модераторы будут знать линк профайла спамера.
Там, насколько я знаю - есть анти-спамовый робот, и многие каналы банятся за такие действия.
Но если покаким-то причинам этот робот для вас не сработал - то нажимаете на Нарушение справа от любого сообщения канала, и модераторы видят автора/спамера. Но,наверное, этот канал уже может быть забанен роботом.
Или, по умолчанию вы можете выбрать что-то из этого:
Платных каналов пока нет (нет такой опции, хотя и обещали её сделать, но пока - нету этого), поэтому никто тут ничего не зарабатывает.
Я вам описал - что обычно делают в таких случаях, и что делаю я сам (меня раз 5 подписывали на каналы, и приходилось жать на Нарушение чтобы увидеть профайл спамера - чтобы отправить ему предупреждение в личку или чтобы забанить если рецидив).
Нет, вы меня не понимаете.
Почему меня без моего разрешения подписывают на спам?
Это может делать только MenfQuotes!
Ну вот, пока вы сносили мою ветку пришел еще спам от MetaQuotes,
хотя все рекомендованные галки по вашим правилам (инструкциям) поставил
Вы на нарушение не нажали, поэтому неизвестно - кто (а по поиску я такой канал как "tranding channel" - не нашел).