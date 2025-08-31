Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 69

Alexey Viktorov #:
Это для разработчиков. Может они смогут повторить такое…

По первому пункту?

 
Artyom Trishkin #:

По первому пункту?

Ага…:)))

 

Sergey Golubev, 2024.01.16 19:16

Если вас кто-то подписал на какой-то канал, то есть стандартная известная процедура - что делать:

  1. если вас подписали - отпишитесь;
  2. если подписали второй раз - то нажимаете на Нарушение/Complain справа любого сообщения в канале (там где "точечки"), и тогда модераторы и админы могут видеть ссылку/профайл того, кто создал этот канал (кто спамит), и могут его забанить (а без этого мы/модераторы не знаем - кто создатель канала и не можем его/канал найти);
  3. и постить об этом нужно не в отдельной ветке как вы сделали, а в этой ветке - Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах

Есть более радикальный способ:
заходите в свой профайл - Настройки - Приватность - " кто может мне писать и добавлять в группы/каналы" и выбор: все, только друзья, никто.


 
Sergey Golubev #:

Это вы такие правила придумали?

По вашим правилам MetaQuones может спамить каждого пользователя один раз, максимум два раза? )))

Я думаю  MetaQuones, при желании, может включить эту опцию по умолчанию!
 
Sergey Chalyshev #:

Это вы такие правила придумали?

По вашим правилам MetaQuones может спамить каждого пользователя один раз, максимум два раза? )))

MetaQuotes спамит?
А вы воспользуйтесь этой проверенной инструкцией тут и тогда увидим - кто спамит.
Или это спам, или кто-то подписал вас на канал, или еще что. Но именно так модераторы могт увидеть - кто:

нажимаете на Нарушение/Complain справа любого сообщения в канале (там где "точечки"), и тогда модераторы и админы могут видеть ссылку/профайл того, кто создал этот канал (кто спамит), и могут его забанить (а без этого мы/модераторы не знаем - кто создатель канала и не можем его/канал найти)

Sergey Golubev #:

MetaQuotes спамит?
А вы воспользуйтесь этой проверенной инструкцией тут и тогда увидим - кто спамит.
Или это спам, или кто-то подписал вас на канал, или еще что. Но именно так модераторы могт увидеть - кто:

нажимаете на Нарушение/Complain справа любого сообщения в канале (там где "точечки"), и тогда модераторы и админы могут видеть ссылку/профайл того, кто создал этот канал (кто спамит), и могут его забанить (а без этого мы/модераторы не знаем - кто создатель канала и не можем его/канал найти)

Добавил выше,

Я думаю  MetaQuones, при желании, может включить эту опцию (спама) по умолчанию!

Тогда и модераторы не нужны будут)


п.с. Не, ну если MetaQuotec зарабатывают на этом спаме деньги - тогда совсем другое дело

 
Sergey Golubev #:

MetaQuotes спамит?
А вы воспользуйтесь этой проверенной инструкцией тут и тогда увидим - кто спамит.
Или это спам, или кто-то подписал вас на канал, или еще что. Но именно так модераторы могт увидеть - кто:

нажимаете на Нарушение/Complain справа любого сообщения в канале (там где "точечки"), и тогда модераторы и админы могут видеть ссылку/профайл того, кто создал этот канал (кто спамит), и могут его забанить (а без этого мы/модераторы не знаем - кто создатель канала и не можем его/канал найти)

Ну вот, пока вы сносили мою ветку пришел еще спам от MetaQuotes,

хотя все рекомендованные галки по вашим правилам (инструкциям) поставил

сегодня
Непрочитанные сообщения
21:56
trading channel
Screenshot_20240116-195536.png
 
Sergey Chalyshev #:
По вашим правилам MetaQuones может спамить каждого пользователя один раз, максимум два раза? )))

Можете с первого раза нажать на нарушение ... и тогда модераторы будут знать линк профайла спамера.

Sergey Chalyshev #:

Добавил выше,

Я думаю  MetaQuones, при желании, может включить эту опцию (спама) по умолчанию!

Тогда и модераторы не нужны будут)

Там, насколько я знаю - есть анти-спамовый робот, и многие каналы банятся за такие действия.
Но если покаким-то причинам этот робот для вас не сработал - то нажимаете на Нарушение справа от любого сообщения канала, и модераторы видят автора/спамера. Но,наверное, этот канал уже может быть забанен роботом.

Или, по умолчанию вы можете выбрать что-то из этого:


Sergey Chalyshev #:
п.с. Не, ну если MetaQuotec зарабатывают на этом спаме деньги - тогда совсем другое дело

Платных каналов пока нет (нет такой опции, хотя и обещали её сделать, но пока - нету этого), поэтому никто тут ничего не зарабатывает.

Я вам описал - что обычно делают в таких случаях, и что делаю я сам (меня раз 5 подписывали на каналы, и приходилось жать на Нарушение чтобы увидеть профайл спамера - чтобы отправить ему предупреждение в личку или чтобы забанить если рецидив).

 
Sergey Golubev #:

Можете с первого раза нажать на нарушение ... и тогда модераторы будут знать линк профайла спамера.

Там, насколько я знаю - есть анти-спамовый робот, и многие каналы банятся за такие действия.
Но если покаким-то причинам этот робот для вас не сработал - то нажимаете на Нарушение справа от любого сообщения канала, и модераторы видят автора/спамера. Но,наверное, этот канал уже может быть забанен роботом.

Или, по умолчанию вы можете выбрать что-то из этого:


Платных каналов пока нет (нет такой опции, хотя и обещали её сделать, но пока - нету этого), поэтому никто тут ничего не зарабатывает.

Я вам описал - что обычно делают в таких случаях, и что делаю я сам (меня раз 5 подписывали на каналы, и приходилось жать на Нарушение чтобы увидеть профайл спамера - чтобы отправить ему предупреждение в личку или чтобы забанить если рецидив).

Нет, вы меня не понимаете.

Почему меня без моего разрешения подписывают на спам?

Это может делать только MenfQuotes!

 
Sergey Chalyshev #:

Ну вот, пока вы сносили мою ветку пришел еще спам от MetaQuotes,

хотя все рекомендованные галки по вашим правилам (инструкциям) поставил

сегодня
Непрочитанные сообщения
21:56
trading channel

Вы на нарушение не нажали, поэтому неизвестно - кто (а по поиску я такой канал как "tranding channel" - не нашел).

