Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 34

Новый комментарий
[Удален]  
Denis Nikolaev:

https://www.mql5.com/ru/users/liuyixin

он у вас в друзьях и написал сообщение. Интересно это можно считать за спам? ) Может быть это просто дружеское общение? :) 

 

Не первый день на форуме, но...

профиль https://www.mql5.com/ru/users/kribs

 

Спамерская атака:

Аккаунт:

https://www.mql5.com/ru/users/misssbrasil2005

 
Спам продуктов просыпался от одного продавца. 
1 эксперт с одинаковым описанием и картинками и он разместил около 10 штук сегодня с разными названиями. 
Потом опубликовал индикатор и тоже раз 10 с разными названиями . 

По моему это спам. 
 

https://www.mql5.com/ru/users/7879


7879
7879
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Vladislav Andruschenko:
Спам продуктов просыпался от одного продавца. 
1 эксперт с одинаковым описанием и картинками и он разместил около 10 штук сегодня с разными названиями. 
Потом опубликовал индикатор и тоже раз 10 с разными названиями . 

По моему это спам. 

Это овеянный историей метод :-) Не будем показывать пальцем в первооткрывателя

у него получалось лучше - вся витрина "новые" исключительно его

 
Maxim Kuznetsov:

Это овеянный историей метод :-) Не будем показывать пальцем в первооткрывателя

у него получалось лучше - вся витрина "новые" исключительно его

Когда то мы все загружали все свои наработки, когда маркет открылся. Но тут был явный спам одного продукта с названиями из ключевых слов. 
Но уже все ок . Это прекратили. 
Кстати, может он смотрел раздел новые и не видит своих экспертов и добавлял новые ?))))
 
Vladislav Andruschenko:
Когда то мы все загружали все свои наработки, когда маркет открылся. Но тут был явный спам одного продукта с названиями из ключевых слов. 
Но уже все ок . Это прекратили. 
Кстати, может он смотрел раздел новые и не видит своих экспертов и добавлял новые ?))))

он (автор) может вывалить на проверку пачку. Выдалось время, проверил наработки - всё отправил. Это объяснимо.

сам сервис должен как-то это дело автоматически чередовать. В принципе это недоработка сервиса. И не самая легко устранимая

 
Maxim Kuznetsov:

он (автор) может вывалить на проверку пачку. Выдалось время, проверил наработки - всё отправил. Это объяснимо.

сам сервис должен как-то это дело автоматически чередовать. В принципе это недоработка сервиса. И не самая легко устранимая


Нет. Там был конкретно один и от же продукт. Одинаковое описание, картинки и в тестере все одно и тоже. 
И так штук 30. 
1...272829303132333435363738394041...73
Новый комментарий