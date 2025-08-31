Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 34
https://www.mql5.com/ru/users/liuyixin
https://www.mql5.com/ru/users/liuyixin
он у вас в друзьях и написал сообщение. Интересно это можно считать за спам? ) Может быть это просто дружеское общение? :)
Не первый день на форуме, но...
профиль https://www.mql5.com/ru/users/kribs
Спамерская атака:
Аккаунт:
https://www.mql5.com/ru/users/misssbrasil2005
https://www.mql5.com/ru/users/7879
Спам продуктов просыпался от одного продавца.
Это овеянный историей метод :-) Не будем показывать пальцем в первооткрывателя
у него получалось лучше - вся витрина "новые" исключительно его
Когда то мы все загружали все свои наработки, когда маркет открылся. Но тут был явный спам одного продукта с названиями из ключевых слов.
он (автор) может вывалить на проверку пачку. Выдалось время, проверил наработки - всё отправил. Это объяснимо.
сам сервис должен как-то это дело автоматически чередовать. В принципе это недоработка сервиса. И не самая легко устранимая
