Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 66
Спамер: https://www.mql5.com/ru/users/jinlinwan
оставил спамерский коммент к записи в моем профиле:
У меня нет кнопки удалить его запись(
Должно что-то быть ... я профиля не модерирую, но у меня есть такой еле заметный крестик справа -
Посмотрите - может и у вас в профиле справа от его коммента - есть
(но этот крестик трудно "словить" ... маленький просто).
Если не найдете - то обратитесь в сервис деск.
Действительно. Если поводить мышкой там в углу, появляется еле заметный крестик. Спасибо.
Но можно Вам и забанить наглеца!
https://www.mql5.com/ru/users/bogdasha1
Да, видел, даже в какой-то ветке сталкивался (я просто отвечал, а он вопросы списком - раз, два, три, ...).
Пару постов его удалил.
Маркет не смотрел, но по статьям - он, как я понял, хочет настроить пользователей (и авторов статей) на более серьезную дискуссию в обсуждениях статей, но пока не получется, а получается однотипно как списком (раз, два, три, ...), что уже похоже на флуд и самопиар.
Но пока не критично.
--------------------
Если будет продолжаться - дайте знать нажав на ссылку "Нарушение", или отписавшись тут, или я сам замечу и пошлю ему в личку о том, что настрой на серьезную дискуссию авторов статей с читателями одним постом ( раз, два, три, ...) не создается, так как создать такой настрой в ветке - это более сложный и трудоемкий процесс.
PS. Вижу - жали на ссылку "Нарушение" (оба) ...
В следующий раз - просто нажмите на ссылку нарушение - без дискуссий и постов.
Я удалю, и все в порядке.
--------------------
Но настрой авторов статей и пользователей/читателей на серьезную дискуссию в их ветках не создать одним или двумя постами, которые
"указывают пользователям что им делать и на какие вопросы отвечать" ... тут ничего не укажешь .. это сложный и трудоумкий процесс, и надо быть частью этого процесса, а не просто сделать пост "раз, два, три, ... ", что действительно похоже на спам и флуд с самопиаром.
Маркет смотрел, но ничего плохого при первом рассмотрении не увидел (там, если есть нажатие на ссылку "Нарушение" - то увидят - мы как модераторы форума не модерируем Маркет).
-------------------
Насчет "разных слов" - я уже давно понял, что некоторые программисты не только не могут нормально общаться, но и не не могут нормально выражать свои мысли (некоторые) ... поэтому и не реагирую на какие-то "подковырки" например ...
Просто видно, что человек хочет, но не умеет (или не желает затрачивать "трудодни" на это), потому что думает, что это так просто -
сделал пост - и всё (и все сразу подумают - "как же это правильно" ... или по библии - "и увидел он, что это хорошо" ...).
Но в жизни так всё просто не бывает.
-------------------
Если это будет продолжаться - дайте знать, и пошлю сначала просьбу в личку, потом забаню на день если еще повторится.
-------------------
Кстати, обсуждение пользователей не приветствуется на форуме.
Поэтому давайте просто уже не обсуждать пользователя:
я прочел (буду по возможности следить), админы тоже эту ветку читают ...
Скрин ниже подцепил
Тут один деятель из Пакистана достал уже своими весьма наглыми требованиями размещать его рекламу на моем канале. Исключишь его из друзей, чтобы не писал в личку, так он новый аккаунт открывает под другим именем и опять просится в друзья, а потом требует размещать ту же рекламу. Он открыл уже таким способом (без преувеличения) порядка десятка аккаунтов (с которых он мне лично писал, а сколько он их тогда, вообще, открыл?). Последнийаккаунт с которого он мне писал https://www.mql5.com/ru/users/jackxjutt5
Самый простой вариант прежде чем добавить в друзья посмотрите профиль. И если не нравится или подозрительный, просто откажите и все дела. Я так поступаю.
Как говорится «Ещё пара таких друзей и врагов будет не надо».