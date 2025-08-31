Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 66

Спамер: https://www.mql5.com/ru/users/jinlinwan

оставил спамерский коммент к записи в моем профиле:

У меня нет кнопки удалить его запись(

 
Должно что-то быть ... я профиля не модерирую, но у меня есть такой еле заметный крестик справа -

Посмотрите - может и у вас в профиле справа от его коммента - есть
(но этот крестик трудно "словить" ... маленький просто).

Если не найдете - то обратитесь в сервис деск.

 
Sergey Golubev #:

Посмотрите - может и у вас в профиле справа от его коммента - есть

(но этот крестик трудно "словить" ... маленький просто).

Действительно. Если поводить мышкой там в углу, появляется еле заметный крестик. Спасибо. 
Но можно Вам и забанить наглеца!

 

вот этот человек заполонил спамом комментарии к статьям разных авторов, там же размещает и рекламу.

кроме того, в описании к своим продуктам использует ссылки на чужой сигнал.

спамерный беспридельщик како-то...

https://www.mql5.com/ru/users/bogdasha1

 
Да, видел, даже в какой-то ветке сталкивался (я просто отвечал, а он вопросы списком - раз, два, три, ...).
Пару постов его удалил.

Маркет не смотрел, но по статьям - он, как я понял, хочет настроить пользователей (и авторов статей) на более серьезную дискуссию в обсуждениях статей, но пока не получется, а получается однотипно как списком (раз, два, три, ...), что уже похоже на флуд и самопиар.
Но пока не критично.

--------------------

Если будет продолжаться - дайте знать нажав на ссылку "Нарушение", или отписавшись тут, или я сам замечу и пошлю ему в личку о том, что настрой на серьезную дискуссию авторов статей с читателями одним постом ( раз, два, три, ...) не создается, так как создать такой настрой в ветке - это более сложный и трудоемкий процесс.

PS. Вижу - жали на ссылку "Нарушение" (оба) ...
В следующий раз - просто нажмите на ссылку нарушение - без дискуссий и постов.
Я удалю, и все в порядке.

--------------------

Но настрой авторов статей и пользователей/читателей на серьезную дискуссию в их ветках не создать одним или двумя постами, которые
"указывают пользователям что им делать и на какие вопросы отвечать" ... тут ничего не укажешь .. это сложный и трудоумкий процесс, и надо быть частью этого процесса, а не просто сделать пост "раз, два, три, ... ", что действительно похоже на спам и флуд с самопиаром.

 
"Я устал читать в обсуждении статей одиночные мелкие высеры комментаторов.." - это никак нельзя назвать желанием настроить читателей и авторов статей на серьёзное обсуждение, при том, что сам он не написал ни одного содержательного поста по теме.

а вот за размещение ссылки на продукты, да ещё и с прямым детальным описанием - это верх наглости и беспардонности и за такое полагается бан по правилам этого ресурса.

 
Маркет смотрел, но ничего плохого при первом рассмотрении не увидел (там, если есть нажатие на ссылку "Нарушение" - то увидят - мы как модераторы форума не модерируем Маркет).

-------------------

Насчет "разных слов" - я уже давно понял, что некоторые программисты не только не могут нормально общаться, но и не не могут нормально выражать свои мысли (некоторые) ... поэтому и не реагирую на какие-то "подковырки" например ...

Просто видно, что человек хочет, но не умеет (или не желает затрачивать "трудодни" на это), потому что думает, что это так просто -
сделал пост - и всё (и все сразу подумают - "как же это правильно" ... или по библии - "и увидел он, что это хорошо" ...).
Но в жизни так всё просто не бывает.

-------------------

Если это будет продолжаться - дайте знать, и пошлю сначала просьбу в личку, потом забаню на день если еще повторится.

-------------------

Кстати, обсуждение пользователей не приветствуется на форуме.
Поэтому давайте просто уже не обсуждать пользователя:
я прочел (буду по возможности следить), админы тоже эту ветку читают ...

 
Этот и этот

Скрин ниже подцепил
 

Тут один деятель из Пакистана  достал уже своими весьма наглыми требованиями размещать его рекламу на  моем канале. Исключишь его из друзей, чтобы не писал в личку, так он новый аккаунт открывает под другим именем и опять просится в друзья, а потом требует размещать ту же рекламу. Он открыл уже таким способом (без преувеличения)  порядка  десятка  аккаунтов (с которых он мне лично писал, а сколько он их тогда, вообще, открыл?). Последний

аккаунт с которого он мне писал  https://www.mql5.com/ru/users/jackxjutt5   
Профиль трейдера
 
Самый простой вариант прежде чем добавить в друзья посмотрите профиль. И если не нравится или подозрительный, просто откажите и все дела. Я так поступаю.

Как говорится «Ещё пара таких друзей и врагов будет не надо».

