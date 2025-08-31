Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 16

Fast528:

думаешь в этом дело, там целый excel файл таблица)


Да я пробил парочку экспертов и они с более чем 10 активациями. 

Этим пользуются и перепродают 
 

все такие заработки "на активациях" прекращаются:

а) партнёрской программой

б) адекватными ценами на продукты в маркете.

цена, это желание и способность купить -- если на 10 активаций продукта за 1000 находится 10 желающих купить его за 200 по серой схеме -- то может быть есть резон пересмотреть стоимость продукта?

 
Vladislav Andruschenko:

пусть перепродают, 1 активации мало, если продукт стоящий то обязательно захотят купить полный набор

главное чтобы не мошенник

 
Andrey F. Zelinsky:

а) Партнерская программа "должна быть" 

Когда она была и продаж было больше, потому, что у людей было желание не просто написать про программу на другом форуме или сказать другу, но и заработать на этом. 

Далеко ходить не надо - партнерская программа от брокера - развивает "брокера" без участия брокера. Каждый хочет заработать. 


б) Цены в маркете уже демпятся по примеру с фриланса. Уже половину программ бесплатные. 

А стоимость потраченного времени не всегда окупается. 

 
Fast528:

пусть перепродают, 1 активации мало, если продукт стоящий то обязательно захотят купить полный набор

главное чтобы не мошенник


я из 5 активаций потратил максимум по 4 активации за 7 лет существования маркета.

Все дело в том, что компьютер  я менял 2 раза и 1 сервер использую личный. Переустановка Windows было 1 раз.  

 
Vladislav Andruschenko:


у страха глаза велики, когда вопрос встает о деньгах, щепетильность возрастает в разы

продукт например может быть убран с витрины или цена в 5 раз вырастет, перевод на помесячную подписку. Все это вполне заслуженно для рабочего продукта

 
Fast528:

Вы не предоставили скрин из ЛС с сообщением этого пользователя.
 
 

Пользователь: https://www.mql5.com/en/users/susanthakumara


