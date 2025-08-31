Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 16
думаешь в этом дело, там целый excel файл таблица)
все такие заработки "на активациях" прекращаются:
а) партнёрской программой
б) адекватными ценами на продукты в маркете.
цена, это желание и способность купить -- если на 10 активаций продукта за 1000 находится 10 желающих купить его за 200 по серой схеме -- то может быть есть резон пересмотреть стоимость продукта?
пусть перепродают, 1 активации мало, если продукт стоящий то обязательно захотят купить полный набор
главное чтобы не мошенник
а) Партнерская программа "должна быть"
Когда она была и продаж было больше, потому, что у людей было желание не просто написать про программу на другом форуме или сказать другу, но и заработать на этом.
Далеко ходить не надо - партнерская программа от брокера - развивает "брокера" без участия брокера. Каждый хочет заработать.
б) Цены в маркете уже демпятся по примеру с фриланса. Уже половину программ бесплатные.
А стоимость потраченного времени не всегда окупается.
я из 5 активаций потратил максимум по 4 активации за 7 лет существования маркета.
Все дело в том, что компьютер я менял 2 раза и 1 сервер использую личный. Переустановка Windows было 1 раз.
у страха глаза велики, когда вопрос встает о деньгах, щепетильность возрастает в разы
продукт например может быть убран с витрины или цена в 5 раз вырастет, перевод на помесячную подписку. Все это вполне заслуженно для рабочего продукта
https://www.mql5.com/ru/users/neurofx
Пользователь: https://www.mql5.com/en/users/susanthakumara