Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 73

Vladislav Boyko #:
Клик в любое место Complaint окна приводит к исчезанию окна.

Спасибо за сообщение. Исправлено. Проверьте сейчас пожалуйста

 
Ilia Ashirov #:

Спасибо за сообщение. Исправлено. Проверьте сейчас пожалуйста

Да, сейчас у себя проверил - все работает.
 
Спамер: https://www.mql5.com/en/users/yakedof

Продвигает сообщника: https://www.mql5.com/en/users/iqcapital

Trader's profile
 
Спамер: https://www.mql5.com/ru/users/draiusx

Доказательство спам-акта:

Evgeniy Zhdan #:
Спамер: https://www.mql5.com/ru/users/draiusx

Доказательство спам-акта:

Забанен (спасибо за информацию).
 

Очередной спамер: https://www.mql5.com/ru/users/kellychibike


