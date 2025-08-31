Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 73
Клик в любое место Complaint окна приводит к исчезанию окна.
Спасибо за сообщение. Исправлено. Проверьте сейчас пожалуйста
Продвигает сообщника: https://www.mql5.com/en/users/iqcapital
Доказательство спам-акта:
Спамер: https://www.mql5.com/ru/users/draiusx
Доказательство спам-акта:
Очередной спамер: https://www.mql5.com/ru/users/kellychibike