Спамерша https://www.mql5.com/ru/users/sky-love


 

https://www.mql5.com/ru/users/rhapsody1

Товарищ не успокаивается

 
Ребята, а можно мне высказаться. Мне в личку конечно никто не пишет, но вот злоклятая реклама в низу поста периодически вылазит. Мне говорят почисти вирусы. Я уже несколько раз прогонял антивирус на убунте и вирусов нет, хотя руткит пожаловался на парочку дырок. Но вот ведь в чём дело, реклама то конкретная вылазит. Конкретно одного продавца, почемубы уме роги не пообломать с таким продвижением незаконным. Администрация, можете прокомментировать???
 
Mihail Marchukajtes:
Какого продавца? Ссылку в студию. И скриншот

 
Marsel:

Херассе, да я из за него в бане просидел больше недели. Как только выявится этосразу скину...

Долго ждать не пришлось. Вы можете что то с этим поделать? Этот банер появляется когда правлю сообщения.

Внизу... видите.... Он нагло влазит в мои сообщения... Без моего спроса и все думают что я спамер, а администрация так без разговоров банит, а я в обще не в теме...

И меня это уже конкретно подбешивает, если честно....

 
Mihail Marchukajtes:

А что у Вас в буфере обмена? Может там ссылка сидит? Вставьте в блокнот и поглядите

 
Evgeniy Zhdan:

Да ну какая ссылка, если я только что комп загрузил.... Так то у меня убунта ОС, еслив что... и эта хрень не первый день...
 
Mihail Marchukajtes:
Сдалась Вам та убунта. Ставьте винду как белый человек

 
Evgeniy Zhdan:

Винда прошлый век, УБУНТА рулит.... проверенно. Да есть сложности в прогами но в целом, крайне доволен.... прям крайне....
