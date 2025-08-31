Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 9
Пишет спамер в Личные сообщения:
Мне тоже такая ***в Личные сообщения приходит
от
Зарегистрировался в MQL5.community
Exness Offers a Special Bonus of Upto 85 % .Please Click the Below and Select the Bonus Program of Special Bonus 85.If you Need IB Commission upto 40 % .Please Reply this Mail with your Account Number
https://www.exness.com/a/416261
Email : shibinexness@gmail.com
2018.11.03 12:23
от
Зарегистрировался в MQL5.community
Exness Offers Spread from 0.01 Pips and Instant Withdrwal https://www.exness.com/a/416261
Зарегистрировался в MQL5.community
Exness Offers Spread from 0.01 Pips and Instant Withdrwal ***
12:05
Рекомендую никогда и никому не переходить по этой ссылке.
Опять реклама сигнала в виде спама в личные сообщения
Какие проблемы,- я в друзья всех пускаю, а после 3-4 непристойных предложений удаляю.
Эта... птица в друзьях не числится.
Наверное, это Вам плюс.
Еще один спамер Exness: https://www.mql5.com/ru/users/berjir
Пример где?