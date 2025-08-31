Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 9

Пишет спамер в Личные сообщения:



 

Мне тоже такая ***в Личные сообщения приходит

от                

suja66 | Суббота

Зарегистрировался в MQL5.community


Exness Offers a Special Bonus of Upto 85 % .Please Click the Below and Select the Bonus Program of Special Bonus 85.If you Need IB Commission upto 40 % .Please Reply this Mail with your Account Number

https://www.exness.com/a/416261

Email : shibinexness@gmail.com

2018.11.03 12:23


от                 

daddst | 4 часа назад

Зарегистрировался в MQL5.community


Exness Offers Spread from 0.01 Pips and Instant Withdrwal

08:30
 
Опять спамер объявился       
devase | 6 минут назад

Зарегистрировался в MQL5.community


Exness Offers Spread from 0.01 Pips and Instant Withdrwal

12:05

Рекомендую никогда и никому не переходить по этой ссылке.


 

Опять реклама сигнала в виде спама в личные сообщения


Mubyarto Nababan
Mubyarto Nababan
  • www.mql5.com
My new Strategy, to see strong or weak of USD i look for chart USDCNH.. Better than USDJPY or USDCAD.... USDCNH its more real the value of USD.. As we know before this always see USDJPY.. But this time, partnership USA with China in Trade of Export Import as we know its big partner for each country ( USA and China). Demand and Supply of USD...
 
Какие проблемы,- я в друзья всех пускаю, а после 3-4 непристойных предложений удаляю. 
 
Алексей Тарабанов:
Какие проблемы,- я в друзья всех пускаю, а после 3-4 непристойных предложений удаляю. 

Эта... птица в друзьях не числится.

 
Alexey Viktorov:

Эта... птица в друзьях не числится.

Наверное, это Вам плюс. 

 
Еще один спамер Exness: https://www.mql5.com/ru/users/berjir
 
Roman Starostin:
Еще один спамер Exness: https://www.mql5.com/ru/users/berjir

Пример где?

 
