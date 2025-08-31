Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 67
https://www.mql5.com/ru/users/rafaelfrso
Спам!!!
Без уважения к спамеру, Владимир.
Спам!!!
Это канал. Отпишитесь - кнопка сверху.
Спам!!!
Причем тут спам, мистер буклин? Функция добавления участника в канал сделана разработчиком. Иногда думайте. С уважением, megaman
Это канал. Отпишитесь - кнопка сверху.
Отписался. Это получается, что любой и каждый, не зависимо от того нужно мне это или нет, может вот так просто подписать меня на свой канал с сигналами?!
С уважением, Владимир.
Иногда думайте.
Согласен. Иногда думайте, нужны ли эти подписки кому-то или нет. Это обращение к тем, кто хочет кого-то подписать не зависимо от его желания!
С уважением, Владимир.
Функция сделана разработчиком, не мной. Мужиком надо быть, а не девочкой, бегать по форуму, кричать: Караул! Меня подписали!
Если кто-то (какой-то канал) злоупотребляет этим правом, то надо знать линк на его канал, чтобы знать его профайл
(чтобы реагировать модераторам).
Или "радикальный" способ - изменить настройки в своем профайле
("радикальный" - так как настройки добавления в каналы совмещены с настройками "кто может мне писать в личку") :
Согласен. Иногда думайте, нужны ли эти подписки кому-то или нет.
С уважением, Владимир.
Согласен с Владимиром.
Не должно быть возможности принудительной подписки пользователя на канал,
подписка должна быть на добровольных началах.
В противном случае действительно выглядит как спам.
Это обращение к тем, кто хочет кого-то подписать не зависимо от его желания!
Скорее это обращение к администрации сайта, т.к. те, кто тебя подписывает, не сильно
отягощены моральными принципами.