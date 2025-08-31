Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 67

rafaelfrso
  • 2021.03.06
  • www.mql5.com
Спамер: https://www.mql5.com/ru/users/ubestchoice
 

Спам!!!

Без уважения к спамеру, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Спам!!!

Без уважения к спамеру, Владимир.

Это канал. Отпишитесь - кнопка сверху.

 
MrBrooklin #:

Спам!!!

Без уважения к спамеру, Владимир.

Причем тут спам, мистер буклин? Функция добавления участника в канал сделана разработчиком. Иногда думайте. С уважением, megaman

 
Artyom Trishkin #:

Это канал. Отпишитесь - кнопка сверху.

Отписался. Это получается, что любой и каждый, не зависимо от того нужно мне это или нет, может вот так просто подписать меня на свой канал с сигналами?!

С уважением, Владимир.

 
megaman324 #:
Иногда думайте.

Согласен. Иногда думайте, нужны ли эти подписки кому-то или нет. Это обращение к тем, кто хочет кого-то подписать не зависимо от его желания!

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Согласен. Иногда думайте, нужны ли эти подписки кому-то или нет. Это обращение к тем, кто хочет кого-то подписать не зависимо от его желания!

С уважением, Владимир.

Функция сделана разработчиком, не мной. Мужиком надо быть, а не девочкой, бегать по форуму, кричать: Караул! Меня подписали!

 
MrBrooklin #:

Отписался. Это получается, что любой и каждый, не зависимо от того нужно мне это или нет, может вот так просто подписать меня на свой канал с сигналами?!

С уважением, Владимир.

Если кто-то (какой-то канал) злоупотребляет этим правом, то надо знать линк на его канал, чтобы знать его профайл
(чтобы реагировать модераторам).

Или "радикальный" способ - изменить настройки в своем профайле
("радикальный" - так как настройки добавления в каналы совмещены с настройками "кто может мне писать в личку") :

 
MrBrooklin #:

Согласен. Иногда думайте, нужны ли эти подписки кому-то или нет.

С уважением, Владимир.

Согласен с Владимиром.
Не должно быть возможности принудительной подписки пользователя на канал,
подписка должна быть на добровольных началах.
В противном случае действительно выглядит как спам.

MrBrooklin #:

Это обращение к тем, кто хочет кого-то подписать не зависимо от его желания!

Скорее это обращение к администрации сайта, т.к. те, кто тебя подписывает, не сильно
отягощены моральными принципами.

