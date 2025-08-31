Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 10

TheXpert:
Меры приняли. Спасибо
 

https://www.mql5.com/ru/users/shorohov

На скрине слева внизу виден адрес ссылки на сайт данного товарища.

спам Шорохов

Vladimir Shorohov
Ещё один спамер объявился. Прошу принять меры.

Профиль https://www.mql5.com/ru/users/vasilenkofx

Aliaksandr Vasilenka
Опубликовал MetaTrader 5 сигнал Работает Робот Prop   - это 100% автоматическая торговая система, которая работает на тихом ночном рынке.  Ожидаемая прибыль 10-25% в месяц  Предлагаемая настройка: ECN-счет c кредитным плечом 1: 500 (минимум) и VPS   Минимальный депозит: $ 100  Выставил продукт Sailor FX - полностью автоматический...
 
Присниться вторую ночь подряд — это уже спам
 
Victor Ziborov:
Присниться вторую ночь подряд — это уже спам

А разве реклама платного продукта в ЛС тогда как я этого не просил не является спамом?

Или я что-то в ваших словах не так понял?

 
Alexey Viktorov:

Ещё один спамер объявился. Прошу принять меры.

Профиль https://www.mql5.com/ru/users/vasilenkofx

Продукт снят с витрины Маркета

 

Еще один, правда ссылка на бесплатный продукт.


 
Evgeny Belyaev:

Еще один, правда ссылка на бесплатный продукт.


теперь понятно, как они отзывы зарабатывают. 

 
Vladislav Andruschenko:

теперь понятно, как они отзывы зарабатывают. 

Мне кажется в большинстве случаев при рассылке спама можно получить только отрицательный отзыв. Оно тебе надо?

 
Evgeny Belyaev:

Еще один, правда ссылка на бесплатный продукт.


Непонятно, на что чувачок рассчитывает.

Если его бесплатный продукт хлам, то и отзыв будет соответствующий. Если что-то стоящее, то и без спама найдутся те, которым он понравится.

