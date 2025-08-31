Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 10
https://www.mql5.com/ru/users/shorohov
На скрине слева внизу виден адрес ссылки на сайт данного товарища.
Ещё один спамер объявился. Прошу принять меры.
Профиль https://www.mql5.com/ru/users/vasilenkofx
Присниться вторую ночь подряд — это уже спам
А разве реклама платного продукта в ЛС тогда как я этого не просил не является спамом?
Или я что-то в ваших словах не так понял?
Продукт снят с витрины Маркета
Еще один, правда ссылка на бесплатный продукт.
теперь понятно, как они отзывы зарабатывают.
Мне кажется в большинстве случаев при рассылке спама можно получить только отрицательный отзыв. Оно тебе надо?
Непонятно, на что чувачок рассчитывает.
Если его бесплатный продукт хлам, то и отзыв будет соответствующий. Если что-то стоящее, то и без спама найдутся те, которым он понравится.