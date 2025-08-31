Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 45
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
https://www.mql5.com/ru/users/rscmeta123
Забанен, а все равно спамит.
ссылка на спамера
В связи с последними изменениями в дизайне сайта. Дать ссылку на профиль спамера, если его нет в друзьях, проблематично.
Устроили раздолье для спама.
В связи с последними изменениями в дизайне сайта. Дать ссылку на профиль спамера, если его нет в друзьях, проблематично.
Устроили раздолье для спама.
Аналогичное письмо получил. И на профиль спамера зайти, если он забанен невозможно.
Прошу разъяснений, если это решение по ограничению контактов со спамером, то оно спорное, хотя может и действенное. Хотелось бы понять это баг или фича или осмысленное решение. Так же если бан на день, то появится ли ссылка от кого письмо в дальнейшем.
Указать на профиль спамера / пожаловаться, пользователю невозможно.
https://www.mql5.com/ru/users/qqjq_1234
А что, так уже можно?
Besarion Turmanauli
Besarion Turmanauli
Jason
Не знаю даже куда писать. Вроде похоже на спам. Но не от пользователя системы, а от самой системы. Похоже, что система ошибается и создает рекламу явному недобросовестному конкуренту.
Суть в следующем. Человек мне пишет письмо, в котором указывает, что приобрел мой продукт на пиратском сайте, и указывает ссылку на этот сайт. Система берет с пиратского сайта графическую рекламу, и вставляет её вместе со ссылкой в письмо от пользователя. Это явно не в интересах для mql5.com и его пользователей. Наверное, с этим нужно что-то делать.
Если я не прав, и это такая сейчас такая политика, которую я не знал, тогда пусть модератор удалит мое сообщение.