Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 45

https://www.mql5.com/ru/users/rscmeta123

Забанен, а все равно спамит.


RscMeta123
  • www.mql5.com
ссылка на спамера 


  • www.mql5.com
https://www.mql5.com/ru/users/nxnx02

 
https://www.mql5.com/ru/users/nxnx02
Файлы:
Screenshot_20201207-062036.png  183 kb
 

В связи с последними изменениями в дизайне сайта. Дать ссылку на профиль спамера, если его нет в друзьях, проблематично.
Устроили раздолье для спама.

 
Konstantin Nikitin:

В связи с последними изменениями в дизайне сайта. Дать ссылку на профиль спамера, если его нет в друзьях, проблематично.
Устроили раздолье для спама.

Аналогичное письмо получил. И на профиль спамера зайти, если он забанен невозможно.

Прошу разъяснений, если это решение по ограничению контактов со спамером, то оно спорное, хотя может и действенное. Хотелось бы понять это баг или фича или осмысленное решение. Так же если бан на день, то появится ли ссылка от кого письмо в дальнейшем.

Указать на профиль спамера / пожаловаться, пользователю невозможно.

 

А что, так уже можно?

Besarion Turmanauli

 

Jason

Jason Park
  • www.mql5.com
Не знаю даже куда писать. Вроде похоже на спам. Но не от пользователя системы, а от самой системы. Похоже, что система ошибается и создает рекламу явному недобросовестному конкуренту.

Суть в следующем. Человек мне пишет письмо, в котором указывает, что приобрел мой продукт на пиратском сайте, и указывает ссылку на этот сайт. Система берет с пиратского сайта графическую рекламу, и вставляет её вместе со ссылкой в письмо от пользователя. Это явно не в интересах для mql5.com и его пользователей. Наверное, с этим нужно что-то делать.

Если я не прав, и это такая сейчас такая политика, которую я не знал, тогда пусть модератор удалит мое сообщение.


странная реклама конкурента

