Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 61
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Лень расписывать долго и чтобы все поняли:
1. Спамом занимаются либо глупые новички, либо далеко не заурядные личности
2. Вечный бан таких людей приводит к утечке мозгов на другие платформы
Потом не жалуйтесь, что у конкурентов активность возрастёт в разы.
Решение - временный бан с пояснением за что. Отсутствие вечного бана, как явления, раз и навсегда.
Один лишь процент вероятности словить вечный бан отпугивает на активную деятельность, люди уходят на другие площадки, так и не начав своё плодотворное развитие здесь.
Я что мешает ответить не за минуту, а за 30-40 минут?
Я утром, первое, проверяю и отвечаю на почту, потом я пишу код и не хочу отвлекаться не на что, потому как это выбивает из мысли. Поэтому я хотел всё сразу сделать, кому по подробнее ответить а кому-та просто поблагодарить за ответ. Я тогда буду чередовать кому по подробнее кому просто поблагодарить.
Повторное добавление в чат без моего согласия. Первое было в декабре 2020:
И вот опять:
Профиль спамера.
Повторное добавление в чат без моего согласия.
Какой же это спам, если Вас пригласили в чат повторно через 15 месяцев. Ко мне провайдеры ходят раз в неделю, вот это да, напрягает)
Какой же это спам, если Вас пригласили в чат повторно через 15 месяцев. Ко мне провайдеры ходят раз в неделю, вот это да, напрягает)
Кто как воспринимает. Для меня, например, и одно незапрошенное приглашение - перебор и однозначный признак мошенника.
Кто как воспринимает. Для меня, например, и одно незапрошенное приглашение - перебор и однозначный признак мошенника.
Надо быть всегда добрее к окружающим.
Если негативные эмоции переполняют от одного спамного сообщения, то я бы в таких случаях попил бы какие-нибудь успокаивающие бады и поехал отдохнул.
Если же хочется сделать кому-то плохо нарочно, то это также не правильно (и скорее всего проблема не в отправителе).
Ребята, ну пожалуйста, если Вам написали 1-2 раза, это не стоит того, чтобы кому то портить жизнь. Системы отслеживания чрезмерной активности и так на форуме работают.
Надо быть всегда добрее к окружающим.
окружающие бывают разные, надо это учитывать, например когда хочешь кого-то в канал добавить без его согласия
окружающие бывают разные, надо это учитывать, например когда хочешь кого-то в канал добавить без его согласия
Каждый День Рождения прилетает куча сообщений с поздравлениями от разных сайтов. Стоит ли на всех пожаловаться за спам?)
Что касается приглашения в канал, то это функционал самого сервиса. Если жаловаться, так это на наличие данной функции, а не того, кто её использует по прямому назначению.
В этом случае было бы здорово видеть функционал "Не принимать приглашения" в личном кабинете.
лицемерие в чистом виде, то вы говорите что надо быть добрее к людям, то говорите что если есть функционал почему бы им не пользоваться.
по вашей логике спамеры (любые) все делают правильно
Надо быть всегда добрее к окружающим.
Если негативные эмоции переполняют от одного спамного сообщения, то я бы в таких случаях попил бы какие-нибудь успокаивающие бады и поехал отдохнул.
Если же хочется сделать кому-то плохо нарочно, то это также не правильно (и скорее всего проблема не в отправителе).
Ребята, ну пожалуйста, если Вам написали 1-2 раза, это не стоит того, чтобы кому то портить жизнь. Системы отслеживания чрезмерной активности и так на форуме работают.
Если мне каждый напишет 1-2 раза, я, наверное, сойду с ума. Но, приличных людей всё же больше, чем спамеров.
Я, как админ почтовых серверов, имею опыт борьбы со спамом ещё с середины нулевых и абсолютно убеждён - если кто-то не брезгует слать спам, это однозначно показывает его отношение к потенциальным клиентам и его моральные принципы. Соответственно, иметь с такими дело - себе дороже.