Taras Slobodyanik:

Похоже новый вид спама, только что заметил сообщение со ссылкой на какой-то ЕА.
Можно это как-то удалить?
или пожаловаться?


Перемещайте мышку в правом углу сообщения и появиться крестик. Пример:

 
Vladimir Karputov:

спасибо, увидел елезаметный крестик)
уже удалили.

В Маркете процветает своего рода мафия, которая предлагает оставлять положительные отзывы к продуктам за деньги. Продавцы перечисляют им сумму, они покупают бота и оставляют отзыв. Также, они оставляют негативные отзывы конкурентам.

Не знаю как это согласуется с правилами Маркета, просьба к модераторам рассказать. Нет желания поддерживать такие схемы, я за прозрачную конкуренцию.

Тем более, что такие "услуги" могут обернуться обратной стороной, когда им петух клюнет в голову и начнут менять отзывы на отрицательные :)

Один из представителей

Maxim Dmitrievsky:

Если вы заметили, два топовых продавца были забанены навечно за такие накрутки. Кто занимается такими вещами, имеет хороший шанс потерять заработанный авторитет.

Очень наивно думать, что мы не заботимся о своих сервисах и оставим все на самотек. Или неспособны проконтролировать.

Мы почистили массу положительных/отрицательных накруток в сервисах. Массовый спам тоже в большей степени извели.

Renat Fatkhullin:

Не знал деталей, спасибо за пояснения.

 
Renat Fatkhullin:

Мотивированный трафик всегда считался темной стороной продаж. Как Вы относитесь к таким промо-акциям от продавцов, как "Купи продукт, получи второй в подарок за отзыв"

И просто "Купи продукт, получи подарок", а покупателя просят лишь оставить любой отзыв, но это не обязательное условие.

Если это возможно, прокомментируйте. Спасибо.

 
Vitaliy Kuznetsov:

Это накрутка, пусть даже не агрессивная.

Но вы и сами это знаете.

 
Renat Fatkhullin:

Вообще не плохо бы прописать, что есть накрутка, и что запрещено / нежелательно. Обычный пользователь, не в теме, пытаясь продать часто может ступить на запретную зону токсичных предложений. В ВК кстати в день можно делать только 6 предложений дружбы. В ОК чуть более 10. В ФБ тоже регламентировано, но точно не знаю.

 
Renat Fatkhullin:

Это понятно, как 2х2. Просто если банить по принципу, предложил что-то в обмен на отзыв - получил бан, то весь топ уйдёт в бан. Весь.

Другое дело - где та грань, когда продавцы избегают бана (и ведь избегают). Я понимаю, что продажи маркета могут сильно просесть без топов. А ведь цель любого предприятия - извлечение прибыли.

Как мне кажется, нужно давать продавцам шанс на исправление. Если им написать - не делай так, подкорректируй свой маркетинг, они сделают и подкорректируют.

В качестве 1-го наказания - лишать права продаж на 3 дня, потом 7 дней, 30 - дней, а потом ахтунг, причём не полный, а лишь полное списание рейтинга и отзывов. Ведь всё равно же зарегаются вновь под другим персонажем, а так останутся на виду.


Система вывода в топ не совершенна. Сегодня попробую создать тему и написать, как я вижу принцип выхода в топ. Нужна здоровая конкуренция между старичками и новичками.

 

Помню, был такой африканец-весельчак. Ему лайки и коменты писала вся его диаспора на обоих континентах. Звездил со стрелочным индикатором на пересечении двух машек.

Хороший человек, понял суть продаж: простота и шквал рекомендательных писем. Разве кто устоит?


Vitaliy Kuznetsov:

Чем отличается топ от нетопа?

Программа топа умеет заработать деньги покупателям, или это обычное выпрашивание отзывов?

