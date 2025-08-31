Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 55
Похоже новый вид спама, только что заметил сообщение со ссылкой на какой-то ЕА.
Можно это как-то удалить?
или пожаловаться?
Перемещайте мышку в правом углу сообщения и появиться крестик. Пример:
спасибо, увидел елезаметный крестик)
уже удалили.
В Маркете процветает своего рода мафия, которая предлагает оставлять положительные отзывы к продуктам за деньги. Продавцы перечисляют им сумму, они покупают бота и оставляют отзыв. Также, они оставляют негативные отзывы конкурентам.
Не знаю как это согласуется с правилами Маркета, просьба к модераторам рассказать. Нет желания поддерживать такие схемы, я за прозрачную конкуренцию.
Тем более, что такие "услуги" могут обернуться обратной стороной, когда им петух клюнет в голову и начнут менять отзывы на отрицательные :)
Один из представителей
https://www.mql5.com/ru/users/exceem
Если вы заметили, два топовых продавца были забанены навечно за такие накрутки. Кто занимается такими вещами, имеет хороший шанс потерять заработанный авторитет.
Очень наивно думать, что мы не заботимся о своих сервисах и оставим все на самотек. Или неспособны проконтролировать.
Мы почистили массу положительных/отрицательных накруток в сервисах. Массовый спам тоже в большей степени извели.
Не знал деталей, спасибо за пояснения.
Если вы заметили, два топовых продавца были забанены навечно за такие накрутки.
Мотивированный трафик всегда считался темной стороной продаж. Как Вы относитесь к таким промо-акциям от продавцов, как "Купи продукт, получи второй в подарок за отзыв"
И просто "Купи продукт, получи подарок", а покупателя просят лишь оставить любой отзыв, но это не обязательное условие.
Если это возможно, прокомментируйте. Спасибо.
Это накрутка, пусть даже не агрессивная.
Но вы и сами это знаете.
Вообще не плохо бы прописать, что есть накрутка, и что запрещено / нежелательно. Обычный пользователь, не в теме, пытаясь продать часто может ступить на запретную зону токсичных предложений. В ВК кстати в день можно делать только 6 предложений дружбы. В ОК чуть более 10. В ФБ тоже регламентировано, но точно не знаю.
Это понятно, как 2х2. Просто если банить по принципу, предложил что-то в обмен на отзыв - получил бан, то весь топ уйдёт в бан. Весь.
Другое дело - где та грань, когда продавцы избегают бана (и ведь избегают). Я понимаю, что продажи маркета могут сильно просесть без топов. А ведь цель любого предприятия - извлечение прибыли.
Как мне кажется, нужно давать продавцам шанс на исправление. Если им написать - не делай так, подкорректируй свой маркетинг, они сделают и подкорректируют.
В качестве 1-го наказания - лишать права продаж на 3 дня, потом 7 дней, 30 - дней, а потом ахтунг, причём не полный, а лишь полное списание рейтинга и отзывов. Ведь всё равно же зарегаются вновь под другим персонажем, а так останутся на виду.
Система вывода в топ не совершенна. Сегодня попробую создать тему и написать, как я вижу принцип выхода в топ. Нужна здоровая конкуренция между старичками и новичками.
Помню, был такой африканец-весельчак. Ему лайки и коменты писала вся его диаспора на обоих континентах. Звездил со стрелочным индикатором на пересечении двух машек.
Хороший человек, понял суть продаж: простота и шквал рекомендательных писем. Разве кто устоит?
Просто если банить по принципу, предложил что-то в обмен на отзыв - получил бан, то весь топ уйдёт в бан. Весь.
Чем отличается топ от нетопа?
Программа топа умеет заработать деньги покупателям, или это обычное выпрашивание отзывов?