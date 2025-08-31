Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 26
Доброе утро!
автор,
мне тоже спамят постоянно.
И как надо делать?
бань бань его полностью
Где URL на профиль спамера? Это неотъемлемое условие. Также нужен скриншот на котором видно, что переписка осуществляется между ВАМИ и спамером, а не просто кусок его текста.
https://www.mql5.com/ru/users/loraelfx2020
@Simone Prospato
https://www.mql5.com/ru/users/loraelfx2020
Удалил спамера
Заблокировал сигнал для начала. Не поймет - удалим и его
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, вопрос, который, думаю, интересует многих. Сигналы, советники, индикаторы и т.д., которые блокируются, они блокируются полностью, либо есть случаи частичной блокировки (временной)?
блокируются из-за спама навсегда.
Спамить нельзя
Хорошо. А если в последствии продукт будет размещен заново? Такое разрешено? Т.е. он теряет рейтинг и т.д. и размещается заново с нуля.