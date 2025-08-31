Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 26

Новый комментарий
 

Доброе утро!

автор,

 мне тоже спамят постоянно. 

И как надо делать?

 
Alexander Ivanov:

Доброе утро!

автор,

 мне тоже спамят постоянно. 

И как надо делать?

  1. Нужно указать URL спамера (ссылка на профиль спамера)
  2. Нужно вставить в сообщение доказательство - скриншот на котором видно, что именно этот спамер пишет Вам и что именно пишет.

 
Sebostyan:

бань бань его полностью

Где URL на профиль спамера? Это неотъемлемое условие. Также нужен скриншот на котором видно, что переписка осуществляется между ВАМИ и спамером, а не просто кусок его текста.

 
Vladimir Karputov:

Где URL на профиль спамера? Это неотъемлемое условие. Также нужен скриншот на котором видно, что переписка осуществляется между ВАМИ и спамером, а не просто кусок его текста.

https://www.mql5.com/ru/users/loraelfx2020

David Schum
David Schum
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
Файлы:
303puj.PNG  122 kb
 

@Simone Prospato


 
Sebostyan:

https://www.mql5.com/ru/users/loraelfx2020

Удалил спамера

 
Dmitriy Skub:

@Simone Prospato


Заблокировал сигнал для начала. Не поймет - удалим и его

[Удален]  
Rashid Umarov:

Заблокировал сигнал для начала. Не поймет - удалим и его

Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, вопрос, который, думаю, интересует многих. Сигналы, советники, индикаторы и т.д., которые блокируются, они блокируются полностью, либо есть случаи частичной блокировки (временной)?

 
Dzmitry Urbanovich:

Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, вопрос, который, думаю, интересует многих. Сигналы, советники, индикаторы и т.д., которые блокируются, они блокируются полностью, либо есть случаи частичной блокировки (временной)?


блокируются из-за спама навсегда. 

Спамить нельзя 

[Удален]  
Vladislav Andruschenko:


блокируются из-за спама навсегда. 

Спамить нельзя 

Хорошо. А если в последствии продукт будет размещен заново? Такое разрешено? Т.е. он теряет рейтинг и т.д. и размещается заново с нуля.

1...192021222324252627282930313233...73
Новый комментарий