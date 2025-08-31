Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 59

Vitalii Ananev #:

Может и для спама. Тогда точно, я свой пост в нужную тему поместил.

Формально банить не за что. Мне он тоже написал. Я проигнорировал. Больше не пишет.

 
Artyom Trishkin #:

Формально банить не за что. Мне он тоже написал. Я проигнорировал. Больше не пишет.

Я так и подумал, потому и промолчал на форуме, а сделал проще, послал и всё…
 
Vitaliy Kuznetsov #:

Это спам. Собирают базу емейл для дальнейшего спама.

Явно не для спама. В ручную собирать базу мейлов для спама? Он мазахист что ли?

Тут раньше в профиле графа для мыла была. Собирай скриптом. Ни каких проблем. Тут явно что-то другое.

Тем более собирает у продавцов с маркета!

Мне он кстати тоже писал.

 

Evgeny Belyaev #:

Тут явно что-то другое.

Недавно была тема про мошенников, использующих схему нехитрую - берут процент с покупки, а потом отменяют покупку. Может это оно?

Вот что он предлагает:


 
Yevhenii Levchenko #:

Недавно была тема про мошенников, использующих схему нехитрую - берут процент с покупки, а потом отменяют покупку. Может это оно?

Вот что он предлагает:


Возможно. Но смысла уводить на почту нет. Пользователь не зареган как продавец. Ему терять нечего можно и в местном мессенджере болтать. Тут что то другое.

По сути пытаются заполучить почту продавцов.

Может пей пал взламывают? Многие выводят через пей пал. Пейпал связан с почтой. Продавец- значит лаве есть..

 
Я ему ответил: пиши здесь, знать мою почту тебе не обязательно. Пока молчит. Если в течении пары дней ни чего не ответит значит цель была заполучить именно адрес э.почты.
 
Vitalii Ananev #:
Я ему ответил: пиши здесь, знать мою почту тебе не обязательно. Пока молчит. Если в течении пары дней ни чего не ответит значит цель была заполучить именно адрес э.почты.
То же самое написал, а он скинул ссылку с "оффером")
 
Я ему дал свой телеграм. Он туда написал предложение о спам рассылке по почте с моей рекламой. Так что, все верно, ему свой адрес давать не нужно, иначе окажешься в его базе.
 
Пожалуйста прочтите первый пост темы. Просто сообщили и все. Не нужно обсуждать действия пользователей.
 
Vitalii Ananev #:

Это конечно не спам. Но все таки очень подозрительное сообщение. Получил буквально недавно от пользователя недавно зарегистрировавшегося.

https://www.mql5.com/ru/users/roshinalban

Если в кратце то ему зачем то понадобилась моя электронная почта. Зачем она когда можно общаться непосредственно на сайте. Предполагаю что адрес э.почты необходим для попыток взлома аккаунта.

Я  тоже такое же сообщение от этого кадра получил.
