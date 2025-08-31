Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 59
Может и для спама. Тогда точно, я свой пост в нужную тему поместил.
Формально банить не за что. Мне он тоже написал. Я проигнорировал. Больше не пишет.
Это спам. Собирают базу емейл для дальнейшего спама.
Явно не для спама. В ручную собирать базу мейлов для спама? Он мазахист что ли?
Тут раньше в профиле графа для мыла была. Собирай скриптом. Ни каких проблем. Тут явно что-то другое.
Тем более собирает у продавцов с маркета!
Мне он кстати тоже писал.
Evgeny Belyaev #:
Тут явно что-то другое.
Недавно была тема про мошенников, использующих схему нехитрую - берут процент с покупки, а потом отменяют покупку. Может это оно?
Вот что он предлагает:
Возможно. Но смысла уводить на почту нет. Пользователь не зареган как продавец. Ему терять нечего можно и в местном мессенджере болтать. Тут что то другое.
По сути пытаются заполучить почту продавцов.
Может пей пал взламывают? Многие выводят через пей пал. Пейпал связан с почтой. Продавец- значит лаве есть..
Я ему ответил: пиши здесь, знать мою почту тебе не обязательно. Пока молчит. Если в течении пары дней ни чего не ответит значит цель была заполучить именно адрес э.почты.
Это конечно не спам. Но все таки очень подозрительное сообщение. Получил буквально недавно от пользователя недавно зарегистрировавшегося.
https://www.mql5.com/ru/users/roshinalban
Если в кратце то ему зачем то понадобилась моя электронная почта. Зачем она когда можно общаться непосредственно на сайте. Предполагаю что адрес э.почты необходим для попыток взлома аккаунта.