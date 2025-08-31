Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 47
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
https://www.mql5.com/ru/users/hora2
Ali - AliHhhh - Профиль трейдера - MQL5.community
Приблизительный перевод:
Я вижу, что ваша работа на рынке mql нуждается в большем признании и продвижении.
Большинство авторов платят, чтобы купить свой материал и добавить 5-звездочные отзывы, и именно поэтому он получает больше признания и продвижения.
Я лично поддерживаю связь с двумя авторами бестселлеров на рынке mql. Они платят мне, чтобы я покупал их вещи и добавлял 5-звездочные отзывы.
Более того, я только что присоединился к одному из самых продаваемых авторов в создании портфеля его советников с живыми торговыми результатами и ежемесячном обмене ими. Конечно, с центовым счетом.
и я не возражаю против этого, потому что их советники хороши, но нуждаются в хорошем управлении рисками.
Если вы хотите, я могу помочь вам с продвижением вашего материала на MQL marketplace. А также построить портфель советников с живыми торговыми результатами и ежемесячно делиться этими результатами.
Мы можем обсудить эти детали, если вы хотите, с помощью некоторых мгновенных сообщений, таких как Telegram.
Дайте мне знать, так как я ищу дополнительную работу и доход, а также некоторый опыт торговли и бесплатные индикаторы или советники.
Кроме того, у меня есть два аккаунта mql, которые, конечно же, помогают в продвижении.
Прошу отреагировать и жестко наказывать таких продвиженцев и тех кому они помогают.
Его ник:
Пожалуйста прочтите первый пост и правильно оформите свое сообщение.
https://www.mql5.com/ru/users/jowaddd
Мне тоже такая фигня прилетела. И вот что я думаю по поводу спама в личные сообщения:
Кроме опции получать ЛС только от друзей, надо ввести ещё возможность отправлять ЛС только после 5-10 сообщений на форуме. Можно больше. А пока не набрал необходимого количества можешь отправлять ЛС только тем кто в твоих друзьях.
Вот какой смысл в том, что этот аккаунт удалён??? Сообщение-то осталось. Значит цель достигнута и спамеру плевать на удалённый аккаунт. Он в следующий раз зарегистрирует новый. Не знаю как сложно, программно найти все сообщения удаляемого аккаунта и удалить их тоже.
Если кому-то показалось что-то не так в моём предложении, предложите свой вариант или выскажи своё аргументированное мнение и давайте обсудим.
Мне тоже такая фигня прилетела. И вот что я думаю по поводу спама в личные сообщения:
Кроме опции получать ЛС только от друзей, надо ввести ещё возможность отправлять ЛС только после 5-10 сообщений на форуме. Можно больше. А пока не набрал необходимого количества можешь отправлять ЛС только тем кто в твоих друзьях.
Вот какой смысл в том, что этот аккаунт удалён??? Сообщение-то осталось. Значит цель достигнута и спамеру плевать на удалённый аккаунт. Он в следующий раз зарегистрирует новый. Не знаю как сложно, программно найти все сообщения удаляемого аккаунта и удалить их тоже.
Если кому-то показалось что-то не так в моём предложении, предложите свой вариант или выскажи своё аргументированное мнение и давайте обсудим.
Возможно проще сделать возможность удалять сообщения от удаленных пользователей одним кликом.
Возможно проще сделать возможность удалять сообщения от удаленных пользователей одним кликом.
А что это даст? Если меня это сообщение не интересует, я его просто могу не открывать. Но ведь цель спама заключается в том, чтобы привлечь внимание тех кто машинально тычет крыской куда ни-попадя. Так вот такой чел сначала ткнёт в ссылку, а потом, может быть……… удалит это сообщение. Моё предложение, сделать бесполезным занятием попытку рассылки спама на этом ресурсе.
А что это даст? Если меня это сообщение не интересует, я его просто могу не открывать. Но ведь цель спама заключается в том, чтобы привлечь внимание тех кто машинально тычет крыской куда ни-попадя. Так вот такой чел сначала ткнёт в ссылку, а потом, может быть……… удалит это сообщение. Моё предложение, сделать бесполезным занятием попытку рассылки спама на этом ресурсе.
это предложение регламента. его легко обойти ботами. открыть тему и сделать сообщения боту по силе. Видимо путь к фильтру спама только. Дорого, но другие решения гораздо более уязвимей.
Соц.сети годами разрабатывают фильтры против ботов и в итоге 80% всех аккаунтов соц.сетей - боты. Существует даже целые фермы по выращиванию аккаунтов, аккаунты ведут там свою жизнь, такую как подписка на группы, иногда репосты, иногда лайки и всё это рандомно выполняется программой. Определить живой это акк или нет - невозможно.
Любое личное сообщение может рассматриваться как спам. Например фраза. "Привет, скажи я могу тебя спросить?". Это напишет бот и пока никакой рекламы. Если пользователь заинтересуется и спросит, то получит уже рекламный текст. По факту ты сам спросил и получил ответ. Получается даже не спам в классическом виде. Бывают конструкции в 3 и более касаний. Судя по всему тут таких спецов ещё нет. // и хорошо, что нет.
Поэтому самое первое ограничение, которое можно сделать, это добавить ограничения на кол-во сообщений в личку. Например 50 сообщений в день. Далее по обстоятельствам.