Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 53

Новый комментарий
 

Mahlaqa Moeen

 
Alexey Viktorov:

Можно спросить? А почему он всё ещё живой?

Самураи не умирают.

 

Теперь на спам можно пожаловаться прямо в чате.

Жалобы видят модераторы и могут оперативно забанить нарушителя


 
Rashid Umarov:

Теперь на спам можно пожаловаться прямо в чате.

Жалобы видят модераторы и могут оперативно забанить нарушителя


Так а если из вредности нажмёт кто туда? Модератор видит сам текст и может понять спам это или зловредность жалобщика?

 
Alexey Viktorov:

Так а если из вредности нажмёт кто туда? Модератор видит сам текст и может понять спам это или зловредность жалобщика?

Да, теперь модераторы могут увидеть и текст, на который пожаловались (копируется в сообщение), и имя спамера.

Вот как работает - указываете конкретный пост, который и будет отправлен в Жалобе.

 

https://www.mql5.com/ru/users/harahor619

HQ Trading
HQ Trading
  • 2021.03.18
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 

в PUSH уведомления спам с предложением скачать индикатор ник нэйм "4" его текст такой "Hi ruslan, congratulations!! I am pleased to inform ......... http://bit.ly/..... regard. Andrew."

мой номер зареган на счете только в дц forex club.....в общем ноги со спамом растут от туда

 
ruslan:


Прочтите первый пост - как нужно правильно оформить сообщение в этой ветке. Также в чате есть кнопка

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах

Rashid Umarov, 2021.03.11 15:55

Да, теперь модераторы могут увидеть и текст, на который пожаловались (копируется в сообщение), и имя спамера.

Вот как работает - указываете конкретный пост, который и будет отправлен в Жалобе.


через которую можно пожаловаться

1...464748495051525354555657585960...73
Новый комментарий