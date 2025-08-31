Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 53
Можно спросить? А почему он всё ещё живой?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах
Alexey Viktorov, 2021.01.13 19:35
Профиль спамера https://www.mql5.com/ru/users/renatotakahashi
Если картинка была маловата, так вот побольше
Mahlaqa Moeen
Можно спросить? А почему он всё ещё живой?
Самураи не умирают.
Теперь на спам можно пожаловаться прямо в чате.
Жалобы видят модераторы и могут оперативно забанить нарушителя
Так а если из вредности нажмёт кто туда? Модератор видит сам текст и может понять спам это или зловредность жалобщика?
Так а если из вредности нажмёт кто туда? Модератор видит сам текст и может понять спам это или зловредность жалобщика?
Да, теперь модераторы могут увидеть и текст, на который пожаловались (копируется в сообщение), и имя спамера.
Вот как работает - указываете конкретный пост, который и будет отправлен в Жалобе.
https://www.mql5.com/ru/users/harahor619
в PUSH уведомления спам с предложением скачать индикатор ник нэйм "4" его текст такой "Hi ruslan, congratulations!! I am pleased to inform ......... http://bit.ly/..... regard. Andrew."
мой номер зареган на счете только в дц forex club.....в общем ноги со спамом растут от туда
Прочтите первый пост - как нужно правильно оформить сообщение в этой ветке. Также в чате есть кнопка
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах
Rashid Umarov, 2021.03.11 15:55
через которую можно пожаловаться