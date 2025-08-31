Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 14

Alexey Viktorov:

Извини, с твоих слов я не понял что ты во всём разобрался... А разве за спам не насовсем банят? Или это выборочно, вновь зарегистрированных расстреливают


а старых отправляют на каторгу?

Кандалы весят соразмерно тяжести деяний ;)

 
Evgeny Belyaev:

Спамер: https://www.mql5.com/ru/users/champions763


Сняли статус Продавца - больше не  будет спамить о своих продуктах

 
Alexandr Saprykin:

https://www.mql5.com/ru/users/yhyip


Права продавца сняты

 

https://www.mql5.com/en/users/igweebrelucor89

Aleksei Beliakov:

https://www.mql5.com/en/users/igweebrelucor89

Да, такой же спам и мне пришел от этого пользователя.
 

Только вчера созданный аккаунт, спам в личных сообщениях:

https://www.mql5.com/ru/users/dwelonrofihin79


https://www.mql5.com/ru/users/dwelonrofihin79

Aleksei Beliakov:

https://www.mql5.com/en/users/igweebrelucor89

Mikhail Zhitnev:
Да, такой же спам и мне пришел от этого пользователя.
Vyacheslav Nekipelov:

Только вчера созданный аккаунт, спам в личных сообщениях:

https://www.mql5.com/ru/users/dwelonrofihin79

Прибил.

 

Может закрепите эту тему вверху, чтобы всегда висела?




 
Ivan Butko:

URL пользователя где?

 
Vladimir Karputov:

URL пользователя где?

ой, пардон, сейчас

