Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 14
Извини, с твоих слов я не понял что ты во всём разобрался... А разве за спам не насовсем банят? Или это выборочно, вновь зарегистрированных расстреливают
а старых отправляют на каторгу?
Кандалы весят соразмерно тяжести деяний ;)
Спамер: https://www.mql5.com/ru/users/champions763
Сняли статус Продавца - больше не будет спамить о своих продуктах
https://www.mql5.com/ru/users/yhyip
Права продавца сняты
https://www.mql5.com/en/users/igweebrelucor89
Только вчера созданный аккаунт, спам в личных сообщениях:
https://www.mql5.com/ru/users/dwelonrofihin79
Да, такой же спам и мне пришел от этого пользователя.
Прибил.
Может закрепите эту тему вверху, чтобы всегда висела?
URL пользователя где?
URL пользователя где?
ой, пардон, сейчас