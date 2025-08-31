Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 57
Это накрутка, пусть даже не агрессивная.
Но вы и сами это знаете.
И что в этом плохого? Если платформа не предоставляет никакой обратной связи, продавцы вынуждены выкручиваться сами, что они и делают.Несколько лет просьб чтобы появился банальный ответ на отзыв
Накрутка отзывов - не есть хорошо, но как сделать чтобы ими не злоупотребляли?
Иногда сталкиваешься с прямым вымогательством, человек покупает программу и в этот же день строчит отрицательный отзыв, чтобы потом требовать возмещения стоимости у Продавца за удаление отзыва. В надежде что продавец прогнётся и лично от себя сделает refound, чтобы и программу у себя оставить и бабки отжать. На моем опыте несколько таких прошаренных попадалось. Да и от других продаванов слышал такое.
Нужно поставить запрет на отзыв раньше чем проходит авторизация суммы по сделке. И было бы не плохо в разделе платежей где отражается информация по проданному продукту указывать статус активации и ник Покупателя
Еще желательно в отзыве указывать цену приобретения/аренды продукта.
Только не в ручную, а из базы MQL5
Вот этот персонаж подписывает на свои каналы всех подряд.
Хорошо, что теперь видно создателя канала.
при чем несколько раз в неделю....
В отзывах к сигналам этот человек пишет рекламу телеграмм канала якобы этого сигнала, где заманивает людей подписаться на сигналы через его сервис - м********р.
Система такая - он покупает сигнал. Далее продает к нему доступ путем копирования со своего счета на счета других подписчиков за $15.
Товарищ предлагает "вскрыть" советник с маркета: https://www.mql5.com/ru/users/220380