Вот чел https://www.mql5.com/ru/users/magretta спамит.


 
Boris Gulikov:

Поста со спам-комментом нет в профиле, зато есть скрин с сигналом...

 
Yevhenii Levchenko:

Думаешь спамер спамит в ветке про спам? Смело!

 
Boris Gulikov:

Вы можете удалить этот комментарий у себя на странице. 
 
Vladislav Andruschenko:

У себя не вижу такой функции. Вроде удалить можно только пост, при этом пропадет комментарий спамера. Но пост тоже пропадет.

Или есть другие варианты?

 
Evgeny Belyaev:

наведите на комментарий спаммера. 


понимаю, что "кастыль"  при чем деревянный!!"! :-)

 
Vladislav Andruschenko:



наведите на комментарий спаммера. 


Блин точно. Там крестик маленький есть.

Его почти не видно на моем мониторе(Сливается с фоном). Пришлось в 2 раза увеличить привычный масштаб, чтобы его заметить.

 
Yevhenii Levchenko:

???
 
Vladislav Andruschenko:

Vladislav Andruschenko:



наведите на комментарий спаммера. 


Спасибо!

Только почему то в упор не вижу этой функции ((

Увидел! Есть крестик блёклый такой. ))
 
Доброго времени суток. Написал спаммер в ЛС насчет продвижения на его телеграмм канале
