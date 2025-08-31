Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 30
Вот чел https://www.mql5.com/ru/users/magretta спамит.
Поста со спам-комментом нет в профиле, зато есть скрин с сигналом...
Думаешь спамер спамит в ветке про спам? Смело!
У себя не вижу такой функции. Вроде удалить можно только пост, при этом пропадет комментарий спамера. Но пост тоже пропадет.
Или есть другие варианты?
наведите на комментарий спаммера.
понимаю, что "кастыль" при чем деревянный!!"! :-)
Блин точно. Там крестик маленький есть.
Его почти не видно на моем мониторе(Сливается с фоном). Пришлось в 2 раза увеличить привычный масштаб, чтобы его заметить.
Спасибо!
Только почему то в упор не вижу этой функции ((Увидел! Есть крестик блёклый такой. ))