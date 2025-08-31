Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 42

Новый комментарий
 

Вот выкладываю по мере обнаружения

Профиль уже встречался не раз в этой теме:

https://www.mql5.com/en/users/maklaren

 

mariyaorlova


 

Всем привет. Вот еще 1 спамер. И его ссылка.  https://www.mql5.com/en/signals/783083


 

https://www.mql5.com/ru/users/jessesinger95


 
Там во фрилансе куча заказов, не похожих на заказы... скорее как реклама какая-то. Или это норм?
 

https://www.mql5.com/en/users/richardgears


Richard Baraja - Prospect Infinity Investments
Richard Baraja - Prospect Infinity Investments
  • www.mql5.com
PROSPECT V is a 100% automated trading system with live monitoring. Strategy is targeting short range trades on directional bias of the trend and price action. - Based on tested signals to maintain consistent profit. - Automated averaging algorithm is used for recovery. - News, volatility and trend filters used to avoid uneasy situation...
 
Я тоже непрочь поспамить че-нидь. Но, надо знать меры
https://www.mql5.com/ru/users/rogerwilliam

ROGER WILIAN SANTOS DE SOUZA William
ROGER WILIAN SANTOS DE SOUZA William
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 

Всем доброго дня!

Не пойму кто такой System и почему от него постоянно приходят сообщение о продуктах, авторами которых являются Vladislav Andruschenko и Alexey Viktorov.

С уважением, Владимир.


 
MrBrooklin:

Всем доброго дня!

Не пойму кто такой System и почему от него постоянно приходят сообщение о продуктах, авторами которых являются Vladislav Andruschenko и Alexey Viktorov.

С уважением, Владимир.


Вы устанавливали себе программы от этих авторов. При обновлении авторами своих программ, вам отсылается автоматическое уведомление об этом от сервиса (System)

1...353637383940414243444546474849...73
Новый комментарий