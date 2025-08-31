Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 42
Вот выкладываю по мере обнаружения
Профиль уже встречался не раз в этой теме:
https://www.mql5.com/en/users/maklaren
mariyaorlova
Всем привет. Вот еще 1 спамер. И его ссылка. https://www.mql5.com/en/signals/783083
https://www.mql5.com/ru/users/ildar16
https://www.mql5.com/ru/users/jessesinger95
https://www.mql5.com/en/users/richardgears
https://www.mql5.com/ru/users/rogerwilliam
Всем доброго дня!
Не пойму кто такой System и почему от него постоянно приходят сообщение о продуктах, авторами которых являются Vladislav Andruschenko и Alexey Viktorov.
С уважением, Владимир.
Вы устанавливали себе программы от этих авторов. При обновлении авторами своих программ, вам отсылается автоматическое уведомление об этом от сервиса (System)