Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 41
Спам в комментариях на стене
https://www.mql5.com/ru/users/leontine
https://www.mql5.com/ru/users/emzzlee2305
Профиль: https://www.mql5.com/en/users/pips-gdr
Ага, безопасные стратегии с 2015-го. Лукавит.
Я только одну картинку заснял, но эти "безопасности" с велтрада с приростом за 100-200% в месяц появляются регулярно, как от него, так и другие есть похожие сигналы, как под копирку.
Еще и спамит. Видимо, все меньше становиться тех, кого можно дурачить известными схемами.
ссылка ведет на его продукт от другого аккаунта с аватаркой этого продукта. Двойник. Сам автор
https://www.mql5.com/en/users/603912
профль "Real Trend EA" заблочен уже, видимо, не могу перейти. Очевидно, что основной акк шифруется от банов таким образом
Спам в комментариях на стене
https://www.mql5.com/ru/users/inchwormd7
А кто мешает удалить?
спасибо. Не была замечена такая функция. Теперь вижу
https://www.mql5.com/ru/users/maklaren
ЗаСпамил всю страницу, надоело удалять его спам
https://www.mql5.com/ru/users/abdalla
спасибо. Не была замечена такая функция. Теперь вижу
и вот, чтобы не смотреть что пишет тот или иной друГггг: