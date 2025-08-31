Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 41

[Удален]  

Спам в комментариях на стене

https://www.mql5.com/ru/users/leontine


https://www.mql5.com/ru/users/emzzlee2305

 

Профиль: https://www.mql5.com/en/users/pips-gdr


Mikhail Zhitnev:

Профиль: https://www.mql5.com/en/users/pips-gdr


Ага, безопасные стратегии с 2015-го. Лукавит.

Я только одну картинку заснял, но эти "безопасности" с велтрада с приростом за 100-200% в месяц появляются регулярно, как от него, так и другие есть похожие сигналы, как под копирку.

Еще и спамит. Видимо, все меньше становиться тех, кого можно дурачить известными схемами.

Файлы:
safely.png  84 kb
[Удален]  

ссылка ведет на его продукт от другого аккаунта с аватаркой этого продукта. Двойник. Сам автор

https://www.mql5.com/en/users/603912

профль "Real Trend EA" заблочен уже, видимо, не могу перейти. Очевидно, что основной акк шифруется от банов таким образом

 
Volha Loyeva:

Спам в комментариях на стене

https://www.mql5.com/ru/users/inchwormd7

А кто мешает удалить?


[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

А кто мешает удалить?


спасибо. Не была замечена такая функция. Теперь вижу

 

https://www.mql5.com/ru/users/maklaren


[Удален]  

ЗаСпамил всю страницу, надоело удалять его спам

https://www.mql5.com/ru/users/abdalla

 
Volha Loyeva:

спасибо. Не была замечена такая функция. Теперь вижу

и вот, чтобы не смотреть что пишет тот или иной друГггг:


