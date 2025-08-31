Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 46

Реально надоели спамеры , добавьте в сообщения что то типо Заблокировать и когда уже туда добавите Переводчик как это реализовано везде, кроме сообщений? Очень неудобно с иностранцами общаться, которых очень много пишет.
 

Spamer: https://www.mql5.com/ru/users/rebates-center


Спамер https://www.mql5.com/ru/users/yongmong

 

да, тоже мне прислал спамер. Когда уже будут черные списки или кнопка "спам"?



 
Konstantin Efremov:

да, тоже мне прислал спамер. Когда уже будут черные списки или кнопка "спам"?



В этом же сообщении написано, что эти сообщения ботами рассылаются. Их бесполезно банить :), они одноразовые

Спам
 
Vladimir Baskakov:
Спам

Прочтите первый пост этой темы и исправьте своё сообщение.

Vladimir Karputov:

Прочтите первый пост этой темы и исправьте своё сообщение.

Его уже удалили, спамера
 

А вы читали?

Йонг Монг или кто он там, насобирал статистику, переходя ботом по спискам друзей.

И нашёл 102 тысячи пользователей. Из них продавцов 3400. Это 3 процента. А сигналят 5 процентов.

Информация, в принципе, бесполезная, но интересная.

 
Aleksei Stepanenko:

А вы читали?

Йонг Монг или кто он там, насобирал статистику, переходя ботом по спискам друзей.

И нашёл 102 тысячи пользователей. Из них продавцов 3400. Это 3 процента. А сигналят 5 процентов.

Информация, в принципе, бесполезная, но интересная.

Да база явно неполная. 

