Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 46
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Spamer: https://www.mql5.com/ru/users/rebates-center
Спамер https://www.mql5.com/ru/users/yongmong
да, тоже мне прислал спамер. Когда уже будут черные списки или кнопка "спам"?
да, тоже мне прислал спамер. Когда уже будут черные списки или кнопка "спам"?
В этом же сообщении написано, что эти сообщения ботами рассылаются. Их бесполезно банить :), они одноразовые
Спам
Прочтите первый пост этой темы и исправьте своё сообщение.
Прочтите первый пост этой темы и исправьте своё сообщение.
А вы читали?
Йонг Монг или кто он там, насобирал статистику, переходя ботом по спискам друзей.
И нашёл 102 тысячи пользователей. Из них продавцов 3400. Это 3 процента. А сигналят 5 процентов.
Информация, в принципе, бесполезная, но интересная.
А вы читали?
Йонг Монг или кто он там, насобирал статистику, переходя ботом по спискам друзей.
И нашёл 102 тысячи пользователей. Из них продавцов 3400. Это 3 процента. А сигналят 5 процентов.
Информация, в принципе, бесполезная, но интересная.
Да база явно неполная.