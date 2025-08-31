Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 24
не знаю в правильную тему пишу или нет, в общем:
1. появляется работа в английской части фриланса(заканчивается на 27, и ее уже нет) с заказчиком 3 работы 2 арбитража и 1 звезда, понятно туда никто не подает заявок
2. появляется следующая работа (заканчивается на 28)с немного другим названием но текст тотже (немного добавленно только) заказчик без работ и оценок
3.это явно один и тотже человек и если это не спам то наверняка какоето мошенничество.
В сервисе Фриланс есть кнопка "нарушение". Её и нужно использовать. Здесь же СПАМ в личных сообщениях с указанием url спамера и скриншотом сообщения.
Заставить заказчика использовать один аккаунт невозможно.
Виртуальная кредитка для пополнения счета и имейл делаются за несколько минут. Обязывать заказчиков подтверждать паспортные данные никто не будет, это многих отпугнет.
https://www.mql5.com/en/users/amavwv
У меня заявки в друзья двоятся
У меня заявки в друзья двоятся
Это не в друзьях, это в глазах у Вас двоится :).
И данная тема - про спам. Прочтите первый пост. Ваше сообщение не по тематике этой темы.
Я думал это она спамит так, отменил приглашение, через час опять от нее
В первый раз у неё больше 100 в друзьях было, во второй раз 16 человек, наполнение страниц одинаковое
А если хорошо подумать, то очевидно, что это двойная регистрация. Разве такое допустимо на этом ресурсе???
А если хорошо подумать, то очевидно, что это двойная регистрация. Разве такое допустимо на этом ресурсе???
Читаем первый пост темы.
Кому мало том записывается на курсы адвокатов.
Спам в личку.
Через неделю ссылка на этот же продукт с другого аккаунта.
https://www.mql5.com/ru/users/urbands
https://www.mql5.com/ru/users/375295711917