не знаю в правильную тему пишу или нет, в общем:

1. появляется работа в английской части фриланса(заканчивается на 27, и ее уже нет) с заказчиком 3 работы 2 арбитража и 1 звезда, понятно туда никто не подает заявок

2. появляется следующая работа (заканчивается на 28)с немного другим названием но текст тотже (немного добавленно только) заказчик без работ и оценок


3.это явно один и тотже человек и если это не спам то наверняка какоето мошенничество.

 
Aleksei Beliakov:


В сервисе Фриланс есть кнопка "нарушение". Её и нужно использовать. Здесь же СПАМ в личных сообщениях с указанием url спамера и скриншотом сообщения.

 
Aleksei Beliakov:

Заставить заказчика использовать один аккаунт невозможно.

Виртуальная кредитка для пополнения счета и имейл делаются за несколько минут. Обязывать заказчиков подтверждать паспортные данные никто не будет, это многих отпугнет.

 

https://www.mql5.com/en/users/amavwv

Ammar Hassan
Ammar Hassan
  • www.mql5.com
Published MetaTrader 4 signal always there is TP and SL ... expected weekly growth 1000% ... THIS SIGNAL JUST TO PROVE THE GROWTH ... JUST FOR ONE WEEK
 

У меня заявки в друзья двоятся


 
Galina Bobro:

У меня заявки в друзья двоятся


Это не в друзьях, это в глазах у Вас двоится :).

И данная тема - про спам. Прочтите первый пост. Ваше сообщение не по тематике этой темы.

 

Я думал это она спамит так, отменил приглашение, через час опять от нее

В первый раз у неё больше 100 в друзьях было, во второй раз 16 человек, наполнение страниц одинаковое

 
Vladimir Karputov:

А если хорошо подумать, то очевидно, что это двойная регистрация. Разве такое допустимо на этом ресурсе???

 
Alexey Viktorov:

А если хорошо подумать, то очевидно, что это двойная регистрация. Разве такое допустимо на этом ресурсе???

Читаем первый пост темы.

Кому мало том записывается на курсы адвокатов.

 

Спам в личку.


Через неделю ссылка на этот же продукт с другого аккаунта.


https://www.mql5.com/ru/users/urbands

https://www.mql5.com/ru/users/375295711917

