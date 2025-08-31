Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 8
Мы полностью переделываем систему чатов.
Поднимем ее юзабельность на порядок, а также решим проблему со спамом.
Групповой не планируются?
Планируется. Но пока идет работа над общим дизайном.
Спамщикам нужно вначале набрать "друзей". Если Вы к этому делу относитесь не серьезно. То тогда конечно - получаете спам
Спамщику не обязательно набирать друзей. Он вполне может пойти по друзьям любого участника форума. Насколько я понимаю, спам рассылается вручную. А если это так, то количсетво спама не может стать критичным.
Если говорить об этой ветке -- то спам, пришедший в личку -- переносится в эту ветку с указанием текста спама и его автора -- потом индексируется поисковиком, и так ширится и множится.
И кто в данном случае распространяет спам?
Один написал рекламу, а другой эту рекламу размножил, якобы "борец со спамом". То что пришло изначально в личку -- было перенесено в отдельную ветку и прочитано всеми кто ещё не прочитал.
...
Форум должен знать своих спамеров. Как только:
Renat, 2014.12.10 20:13
надобность в этой ветке отпадёт.
...
P./S.: Многие здесь на форуме имеют свои какие-то интересы, но, тем не менее, не опускаются и вряд ли опустятся до спама по личкам.
К примеру, мне сложно представить спамящими здесь в личку вас, Артёма, Андрея (abolk), что бы тут он не говорил, и многих-многих других.
...
