Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 8

Renat:

Мы полностью переделываем систему чатов.

Поднимем ее юзабельность на порядок, а также решим проблему со спамом. 

Групповой не планируются?
 
Silent:
Групповой не планируются?
Планируется. Но пока идет работа над общим дизайном.
 
Renat:
Планируется. Но пока идет работа над общим дизайном.
Хорошая новость, спасибо.
 
Да и по спаму хорошее известие. Спасибо.
 
Vinin:
Спамщикам нужно вначале набрать "друзей". Если Вы к этому делу относитесь не серьезно. То тогда конечно - получаете спам

Спамщику не обязательно набирать друзей. Он вполне может пойти по друзьям любого участника форума. Насколько я понимаю, спам рассылается вручную. А если это так, то количсетво спама не может стать критичным.

Если говорить об этой ветке -- то спам, пришедший в личку -- переносится в эту ветку с указанием текста спама и его автора -- потом индексируется поисковиком, и так ширится и множится.

И кто в данном случае распространяет спам?

Один написал рекламу, а другой эту рекламу размножил, якобы "борец со спамом". То что пришло изначально в личку -- было перенесено в отдельную ветку и прочитано всеми кто ещё не прочитал.

 
abolk:

Форум должен знать своих спамеров. Как только:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах

Renat, 2014.12.10 20:13

Мы полностью переделываем систему чатов.

Поднимем ее юзабельность на порядок, а также решим проблему со спамом

надобность в этой ветке отпадёт.

 
DiPach:
P./S.: Многие здесь на форуме имеют свои какие-то интересы, но, тем не менее, не опускаются и вряд ли опустятся до спама по личкам.

К примеру, мне сложно представить спамящими здесь в личку вас, Артёма, Андрея (abolk), что бы тут он не говорил, и многих-многих других.

Ага, дорогая, пойду-ка я поспамлю тебе котами в личку
 
abolk:

Спамщику не обязательно набирать друзей. Он вполне может пойти по друзьям любого участника форума. Насколько я понимаю, спам рассылается вручную. А если это так, то количсетво спама не может стать критичным.

Если говорить об этой ветке -- то спам, пришедший в личку -- переносится в эту ветку с указанием текста спама и его автора -- потом индексируется поисковиком, и так ширится и множится.

И кто в данном случае распространяет спам?

Один написал рекламу, а другой эту рекламу размножил, якобы "борец со спамом". То что пришло изначально в личку -- было перенесено в отдельную ветку и прочитано всеми кто ещё не прочитал.

Итого - сдавайте спамеров скринами, а не копипастом текста. Делов то.
 
Забаньте а то только один текст и приходит.
Уже скоро будет автоматическая система. Вместе с новым движком чатов.
