Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 31

Новый комментарий
 
Philipp Negreshniy:
Доброго времени суток. Написал спаммер в ЛС насчет продвижения на его телеграмм канале

А зачем с ним общались? 

все же было интересно? ))



мне он тоже писал, но я просто не ответил....

 
Philipp Negreshniy:
Доброго времени суток. Написал спаммер в ЛС насчет продвижения на его телеграмм канале

А если бы он предлагал свои услуги задаром? Уже не был бы спамером?

Судя по обращению, это не спам, а запрос к вашей заинтересованности.

 
Artyom Trishkin:

А если бы он предлагал свои услуги задаром? Уже не был бы спамером?

Судя по обращению, это не спам, а запрос к вашей заинтересованности.

На самом деле не хватает четкого определения что такое спам...

Если я вижу что пользователь, ищет на форуме, например, определенный инструмент и я ему в личку скину ссылку на именно такой в маркете - это будет спам?

А если сообщение в личку, но без ссылки?

Что есть спам на этом ресурсе?

 
Andrey Barinov:

Что есть спам на этом ресурсе?

Спам (англ. spam) — массовая рассылка корреспонденции рекламного характера лицам, не выражавшим желания её получать.
От себя бы добавил:

"... не предусмотренными для этого каналами"
 
Yevhenii Levchenko:
От себя бы добавил:

"... не предусмотренными для этого каналами"


не только рассылка пользователям.


Спам - это еще когда один и тот же текст поститься несколько раз подряд. 

Например: обновлял я тут свои программы, 7 раз обновил  и запостил одинаковый текст обновления. Это тоже СПАМ. 

А иначе не мог, ведь библиотека одна, обновляя библиотеку - обновляются все эксперты..... 

 
Vladislav Andruschenko:

не только рассылка пользователям.

Нет, это не спам. Это ж твоя стенка, она предусмотрена для того, чтобы продавцы галдели там о своих продуктах)
 
Понятие спама со временем немного исказилось. Правильное — в определении. И ключевой признак — без согласия адресата. 

А то, что на стене где-нибудь в социальной сети, когда у кого-то завис интернет и тот несколько раз нажал "отправить", запостив несколько раз один и тот же пост, либо намеренно отправляет в силу своего школьного возраста копии одного и того же бессмысленного поста, хоть и называют спамом, но по сути им не является. 

Это не исправить. То, что проникает в массы, становится устойчивым выражением, и то же относится к понятиям. Сейчас спам — это и навязанная реклама, и повторный пост 
 


https://www.mql5.com/ru/users/555simpson


UPD

Закрепите тему, чтобы не искать

Yuriy Timukhin
Yuriy Timukhin
  • www.mql5.com
Опубликовал MetaTrader 4 сигнал комбинация четырех стратегий. Эти стратегии показывают стабильные результаты с небольшой просадкой. Это ПАММ в Amarkets . Рекомендуемые  брокеры Amarkets,Tickmill и другие с низким спредом и хорошим исполнением.  www.myfxbook.com/portfolio/fencea/1629184 Опубликовал MetaTrader 4 сигнал Микс из...
 
Ivan Butko:

https://www.mql5.com/ru/users/555simpson

Закрепите тему, чтобы не искать

Посадить на кол нельзя помиловать!

 

Шпигун с другого форума

https://www.mql5.com/ru/users/esm7810

esm7810
esm7810
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
1...242526272829303132333435363738...73
Новый комментарий