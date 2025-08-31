Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Доброго времени суток. Написал спаммер в ЛС насчет продвижения на его телеграмм канале
А зачем с ним общались?
все же было интересно? ))
мне он тоже писал, но я просто не ответил....
Доброго времени суток. Написал спаммер в ЛС насчет продвижения на его телеграмм канале
А если бы он предлагал свои услуги задаром? Уже не был бы спамером?
Судя по обращению, это не спам, а запрос к вашей заинтересованности.
А если бы он предлагал свои услуги задаром? Уже не был бы спамером?
Судя по обращению, это не спам, а запрос к вашей заинтересованности.
На самом деле не хватает четкого определения что такое спам...
Если я вижу что пользователь, ищет на форуме, например, определенный инструмент и я ему в личку скину ссылку на именно такой в маркете - это будет спам?
А если сообщение в личку, но без ссылки?
Что есть спам на этом ресурсе?
Что есть спам на этом ресурсе?
Спам (англ. spam) — массовая рассылка корреспонденции рекламного характера лицам, не выражавшим желания её получать.От себя бы добавил:
"... не предусмотренными для этого каналами"
От себя бы добавил:
"... не предусмотренными для этого каналами"
не только рассылка пользователям.
Спам - это еще когда один и тот же текст поститься несколько раз подряд.
Например: обновлял я тут свои программы, 7 раз обновил и запостил одинаковый текст обновления. Это тоже СПАМ.
А иначе не мог, ведь библиотека одна, обновляя библиотеку - обновляются все эксперты.....
не только рассылка пользователям.
А то, что на стене где-нибудь в социальной сети, когда у кого-то завис интернет и тот несколько раз нажал "отправить", запостив несколько раз один и тот же пост, либо намеренно отправляет в силу своего школьного возраста копии одного и того же бессмысленного поста, хоть и называют спамом, но по сути им не является.
Это не исправить. То, что проникает в массы, становится устойчивым выражением, и то же относится к понятиям. Сейчас спам — это и навязанная реклама, и повторный пост
https://www.mql5.com/ru/users/555simpson
UPD
Закрепите тему, чтобы не искать
https://www.mql5.com/ru/users/555simpson
Закрепите тему, чтобы не искать
Посадить на кол нельзя помиловать!
Шпигун с другого форума
https://www.mql5.com/ru/users/esm7810