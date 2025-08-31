Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 51
Но если подписывают второй раз, то это уже спам ( и это - сюда).
https://www.mql5.com/ru/users/bodyn
https://www.mql5.com/ru/users/yisom84102
опять
И снова
https://www.mql5.com/ru/users/yisom84102
Jacson Milch
https://www.mql5.com/ru/users/vayinew933