Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 51

Новый комментарий
 
В некоторых случаях надо просто отписаться от канала (я это делаю с Метатрейдера - так удобнее), и все.
Но если подписывают второй раз, то это уже спам ( и это - сюда).
 

https://www.mql5.com/ru/users/bodyn

 


опять

 

И снова

https://www.mql5.com/ru/users/yisom84102


[Удален]  

 
Администрация разбирается.
 

Jacson Milch


Jacson Milch
Jacson Milch
  • 2021.02.05
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 

https://www.mql5.com/ru/users/vayinew933

1...444546474849505152535455565758...73
Новый комментарий