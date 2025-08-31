Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 68
Самое простое в этом случае
"Вас пригласили в канал"
Принять / Отклонить
//сделать лимит на 50 приглашений в сутки, которые может отправить автор. Сами пользователи могут неограниченно вступать
//лимит на приглашения в друзья 100-300 в сутки.
//и никаких страйков за приглашения. Лучше, если это будет объявлено где-то в письменном виде в правилах. Так много возможностей за которые могут бан влепить раздражает и проще ничего не предпринимать и глядеть на 0 продаж.
Согласен с Владимиром.
Не должно быть возможности принудительной подписки пользователя на канал,
подписка должна быть на добровольных началах.
В противном случае действительно выглядит как спам.
Скорее это обращение к администрации сайта, т.к. те, кто тебя подписывает, не сильно
отягощены моральными принципами.
чтобы не было принудительной, надо иметь возможность ознакомления с перечнем и кратким изложением содержания каналов.
я бы например самостоятельно подписался куда нибудьинтересно же
Вьетнамский спамер:
Хорошие идеи, полностью поддерживаю.
Сейчас на англоязычном форуме стали появляться ветки/посты на тему - "я добавлял пользователей в свой канал, и анти-спамовый робот забанил мой канал" (да, именно так "открытым текстом" и формулируют свою просьбу помочь).
"Забанил канал" - в смысле канал исчез из вкладки всех каналов "Новое" и "Популярное" (если он там был), то есть - просто превратился в личный канал. Иногда бывает, что анти-спамовый робот банит канал за слишком частые посты на канале, понимая это как спам
(также, какой был "фейковый бан" при быстром редактировании профиля, только не по IP, а вообще).
Это то, что известно по постам на форуме.
Поэтому - канальщикам совет: постить не часто, но самое лучшее (как говорил В.И.Ленин: "better less but better"), и не добавлять насильно пользователей в свой канал. Канальщика робот не забанит, но канал просто исчезнет для публики, и будет обидно (а разбанивать модераторы форума не могут).
("фейковый бан" при быстром редактировании профиля, только не по IP, а вообще).
Это уже решённый вопрос? Или такая опасность существует до сих пор?
Кто придумал со спамом бороться), вон кругом баннеры по интернету, это тоже спам.
Ютуб включить нельзя, он заставляет их спам-рекламу смотреть.
1 В.И. Ленин говорил по русски.
2. Я сегодня на алиэкспресс попал под подобную ситуёвину, слишком часто переключал фильтры. Так сайт предложил мне пройти тест на ……… не знаю как сказать, но в общем «докажи что ты не робот».
Это для разработчиков. Может они смогут повторить такое…
"фейковый бан" при быстром редактировании профиля
"фейковый бан по IP" при быстром редактировании профиля или если быстро посылать/постить сообщения на профиль?
По-моему - да, наверное вопрос решенный. Потому что давно небыло просьб разбанить за "фейковый бан по IP" - многие уже даже забыли что это такое (не путать с "error 403" при установке продукта Маркета из Метатрейдера).
Сейчас в основном (если про баны или ограничения) - просят помощи те, кто снял сторонний VPS или сервер, а у них там Microsoft Edge WebView2 нет для МТ5.
2. Я сегодня на алиэкспресс попал под подобную ситуёвину, слишком часто переключал фильтры. Так сайт предложил мне пройти тест на ……… не знаю как сказать, но в общем «докажи что ты не робот».
В труде "Капча и его роль в развитии пролетарского движения" Ленин называл это, собственно, "CAPTCHA"