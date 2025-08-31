Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 48
Соц.сети годами разрабатывают фильтры против ботов и в итоге 80% всех аккаунтов соц.сетей - боты. Существует даже целые фермы по выращиванию аккаунтов, аккаунты ведут там свою жизнь, такую как подписка на группы, иногда репосты, иногда лайки и всё это рандомно выполняется программой. Определить живой это акк или нет - невозможно.
Любое личное сообщение может рассматриваться как спам. Например фраза. "Привет, скажи я могу тебя спросить?". Это напишет бот и пока никакой рекламы. Если пользователь заинтересуется и спросит, то получит уже рекламный текст. По факту ты сам спросил и получил ответ. Получается даже не спам в классическом виде. Бывают конструкции в 3 и более касаний. Судя по всему тут таких спецов ещё нет. // и хорошо, что нет.
Поэтому самое первое ограничение, которое можно сделать, это добавить ограничения на кол-во сообщений в личку. Например 50 сообщений в день. Далее по обстоятельствам.
однако спам фильтры почты показали свою состоятельность практически у всех почтовиков.
Пожалуйста изучите первый пост и исправьте свое сообщение.
однако спам фильтры почты показали свою состоятельность практически у всех почтовиков.
У меня по прежнему половина писем в инбоксе - спамные (что в гугле, что в яндексе). А сразу в спам летят письма отосланные с ip, которые превышают допустимую скорость рассылки + неестественный дневной порог.
Также анализируется похожесть писем, процент открытия и % людей, которые нажали на кнопку "спам". При грамотном подходе и разогреве домена можно рассылать миллионы писем в инбокс. Единственное, почему их становится меньше, так это огромные штрафы и уголовная ответственность в связи с новыми законами о персональных данных и о рекламе.
Более менее хороший подход я увидел у вайбер. Сообщения могут приходить только от друзей, а от тех кого не знаешь, кнопки "Пожаловаться на СПАМ" и "Заблокировать пользователя"
Считаю, что необходимо добавить в ЛС кнопку "Пожаловаться на спам" и "Заблокировать пользователя"/Черный список. А также в настройках иметь возможность исключить пользователя из ЧС
Бан за спам нужно сделать автоматическим с возможностью разблокировки администрацией.
Проверка на спам:
1. Сколько писем в личные сообщения разослано за день | более 20 попадает под проверку
2. Сколько писем на следующий день было прочитано | меньше 30% говорит о том, что рассылалось не конкретным знакомым людям, а по списку
3. Сколько людей пожаловались на спам из тех, кто прочитал. | либо больше 30%, либо больше 10 человек. И вуаля, аккаунт лишен возможности отправлять личные сообщения. Если не зареган продавцом - банить. Если зареган - забанить временно с предупреждением.
Ну возможны варианты, я лишь самый простой описал. Как там в крупных конторах отслеживается - не знаю, да и не надо усложнять жизнь.
А вот банить за одну абузу, написанную тут, наверное не стоит. По крайней мере надо проверять всё вручную. Многие тупо не понимают, что их ждёт, когда они начинают свой барыго-маркетинг через личные сообщения. Знали бы, что получат бан - не спамили бы. Лучше первый раз предупреждать и временно банить. На всё воля Администрации)
Не знаю что сказать. У меня спам есть, но не так критично. К тому же здесь обсуждали проблему не принятия писем от ботаккаунтов, которые только что открылись, отослали тысячи писем, и эти аккаунты удалили. Но письма все равно доставили не удобства.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах
Alexey Viktorov, 2021.01.10 08:32
Мне тоже такая фигня прилетела. И вот что я думаю по поводу спама в личные сообщения:
Кроме опции получать ЛС только от друзей, надо ввести ещё возможность отправлять ЛС только после 5-10 сообщений на форуме. Можно больше. А пока не набрал необходимого количества можешь отправлять ЛС только тем кто в твоих друзьях.
Вот какой смысл в том, что этот аккаунт удалён??? Сообщение-то осталось. Значит цель достигнута и спамеру плевать на удалённый аккаунт. Он в следующий раз зарегистрирует новый. Не знаю как сложно, программно найти все сообщения удаляемого аккаунта и удалить их тоже.
Если кому-то показалось что-то не так в моём предложении, предложите свой вариант или выскажи своё аргументированное мнение и давайте обсудим.
у меня был акк с которого я даже не успел написать) сообщил об этом случае на бани вроде не было бана, тут мультиакков гора, не кому бороться с ними, Ренат похоже закрыл все пути
Пожалуйста изучите первый пост и исправьте свое сообщение.
Здравствуйте. Я понимаю в чем Ваша претензия, нет сыски на спамера.
Но когда я нажимаю на его имя, вылетает окно ошибки и тем не менее у меня он не числится Удалённым!?
Но Вы ведь модерато и можете отыскать спамера по имени HoRa и удалить аккаунт.