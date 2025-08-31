Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 6
господа админы, а нельзя ли сделать так, что бы сообщения в личку могли посылать, ну например только друзья ???
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Пожелания к работе форума mql5.com
fyords, 2014.07.09 16:28
А вслед за этой опцией возможно понадобится еще она "Принимать сообщения только от друзей".
Оставили без ответа.
С другой стороны - в личку иногда "стучатся" заказчики (новые).
Нужен просто автоматический бан при отсылке 10 одинаковых сообщений разным пользователям.
Или кнопка Жалоба в личке и бан при 5 жалобах.
Как рукой снимет
1. При первом взгляде отличная идея. Но, немного подумав, можно сразу увидеть отрицательные стороны: при отсылке сообщений необходимо по пользователю-отправителю производить поиск и сравнение ранних отправленных сообщений. А какие критерии принимать для идентификации "... одинакового сообщения..."? Может сообщение будет немного модифицироваться. Что тогда?
Если нужно найти причину, чтобы не делать, эта подойдет.
А если нужно решить задачу, то это может стать одним из используемых алгоритмов.
Не всё так просто в определении "одинаковые сообщения". Я, например, в ответ на приглашение дружить отвечаю стандартной фразой:
"RUS. Здравствуйте.
Вы прислали запрос на добавление в друзья. Запрос удовлетворён. Расскажите о себе?
EN. Hello. You have sent a request to add a friend. Request satisfied. Tell me about yourself? "
Будет-ли это считаться одинаковым сообщением?
Если новых друзей сразу стало 10 - да, будет.
И пусть такие исключения не помешают блокировать реальных спамеров.
Всё просто. нужна кнопка "в спам". несколько таких "звонков" от пострадавших и спамеру каюк.
Да, мое 2-е предложение.
Я думаю, его реализуют, просто нет готовой технической возможности (самой кнопки в личке).
Спам от какого-то bungki:
Аноним под ником HanSeok Kim(nnsa) и мне месяц назад (2014.10.27) уже спамил в личку. На пятой странице здесь в теме об этом писала.