Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 43
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы устанавливали себе программы от этих авторов. При обновлении авторами своих программ, вам отсылается автоматическое уведомление об этом от сервиса (System)
Спасибо, Артем, за разъяснение!
С уважением, Владимир.
Спамер: https://www.mql5.com/ru/users/asdsadasdsad
Проблема в том, что новые и неопытные пользователи обмениваются своими активациями как игральными картами.
Но они не предполагают, что передавая свои логин и пароль ( якобы обмен активациями ) они могут потерять вообще все свои активации и купленные программные продукты.
https://www.mql5.com/ru/users/aliamini1111
И ещё один спамер…
https://www.mql5.com/ru/users/fatorida0302
После удаления аккаунта спамера остались следы его спама и теперь постоянно висит сигнальчик, что есть новое сообщение.
Как избавиться от этого?
После удаления аккаунта спамера остались следы его спама и теперь постоянно висит сигнальчик, что есть новое сообщение.
Как избавиться от этого?
Через мобильное приложение терминала можно удалить переписку.
Спасибо.
А если у меня телефон кнопочный?))
Спасибо.
А если у меня телефон кнопочный?))