Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 43

Artyom Trishkin:

Вы устанавливали себе программы от этих авторов. При обновлении авторами своих программ, вам отсылается автоматическое уведомление об этом от сервиса (System)

Спасибо, Артем, за разъяснение!

  1. А как теперь от этого избавиться, чтобы больше не приходили данные сообщения?
  2. Вы как модератор можете на это повлиять?

С уважением, Владимир.

 

Спамер: https://www.mql5.com/ru/users/asdsadasdsad

asdsad asdsad
asdsad asdsad
  • www.mql5.com
Та же история практически. 
Прям открыто в отзывах и обсуждениях продают свои активации. 
Нажимал кнопку нарушение. 
 
Ildar Kabirov:

Проблема в том, что новые и неопытные пользователи обмениваются своими активациями как игральными картами.

Но они не предполагают, что передавая свои логин и пароль ( якобы обмен активациями ) они могут потерять вообще все свои активации и купленные программные продукты.


Ну это понятно. 
А потом они жалуются, что быстро кончается активации и с претензиями обращаются к автору, типо "вышли мне на почту эксперта  без активации. " пишут всякую гадость и так далее. 

 

https://www.mql5.com/ru/users/aliamini1111


Ali Amini
Ali Amini
  • www.mql5.com
И ещё один спамер…

https://www.mql5.com/ru/users/fatorida0302

 

После удаления аккаунта спамера остались следы его спама и теперь постоянно висит сигнальчик, что есть новое сообщение.


Как избавиться от этого?

 
Alexey Viktorov:

После удаления аккаунта спамера остались следы его спама и теперь постоянно висит сигнальчик, что есть новое сообщение.

Как избавиться от этого?


Как избавиться от этого?

Через мобильное приложение терминала можно удалить переписку. 
 
Ramiz Mavludov:
Через мобильное приложение терминала можно удалить переписку. 

Спасибо.

А если у меня телефон кнопочный?))

 
Alexey Viktorov:

Спасибо.

А если у меня телефон кнопочный?))

Можно попробовать на компьютере эмулятор андроида поставить, типа NoxPlayer
