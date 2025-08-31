Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 58
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В отзывах к сигналам этот человек пишет рекламу телеграмм канала якобы этого сигнала, где заманивает людей подписаться на сигналы через его сервис - м********р.
Система такая - он покупает сигнал. Далее продает к нему доступ путем копирования со своего счета на счета других подписчиков за $15.
Тот же самый человек уже с новой страницей, также зазывает на свой сайт (https://moneymaker.vn) для копирования в обход MQL.Michael BGold
This is cheating, even if not aggressive.
But you yourself know that.
Dear Renat,
I've read your past statement with great interest and thought things might change due to a more attentive administration.
But when I see things like this I notice that little or nothing has changed if even the most conspicuous sellers are still allowed to play their "Exchange Review" games and no one from your side sees it?!
All seen reviews below asking for the product manual and this is the vast majority of reviews of this #1 MT5 indicator. Questionable if this is legal according to your statement about reviews.
I'm sure the reputation of the mql5 market would benefit from a more strict policy in this regard.
Sorry for posting in English in a Russian thread, but this topic is only available here and I can't write Russian.
Best regards
Daniel
Очередная "особь", которая пытается выгрести за счет популярных продуктов
Как это происходит: Покупает топового бота, оставляет абсурдный негативный отзыв, сам являясь продавцом, пытаясь привлечь внимание к своим продуктам и топить конкурентов
Этот парень продолжает создавать новые аккаунты: uberrich286 и заманивать на свой сайт копирования.
Очередная "особь", которая пытается выгрести за счет популярных продуктов
Как это происходит: Покупает топового бота, оставляет абсурдный негативный отзыв, сам являясь продавцом, пытаясь привлечь внимание к своим продуктам и топить конкурентов
к сожалению, отсутствие реакции на протяжении недели на жалобы и сообщение здесь, на скрытую рекламу в отзывах
Rewared reviews are still a common method and easy to find.
and in Russian
Not surprising if we consider that there is no specific market rule for review cheating.
Это конечно не спам. Но все таки очень подозрительное сообщение. Получил буквально недавно от пользователя недавно зарегистрировавшегося.
Hi Vitalii Ananev
I hope you are well
Can you send me your email address please?
I have some questions about your products, also I have an offer for you, It would be great to talk with email.
This is my email: nexoron6+n747@gmail.com
Best Wishes
Ali
https://www.mql5.com/ru/users/roshinalban
Если в кратце то ему зачем то понадобилась моя электронная почта. Зачем она когда можно общаться непосредственно на сайте. Предполагаю что адрес э.почты необходим для попыток взлома аккаунта.
Это конечно не спам.
Это спам. Собирают базу емейл для дальнейшего спама.
Это спам. Собирают базу емейл для дальнейшего спама.
Может и для спама. Тогда точно, я свой пост в нужную тему поместил.