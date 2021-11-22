Пользуйтесь каналами и групповыми чатами MQL5.community

На сайте MQL5.com опубликовано более 1000 статей по алготрейдингу, доступны десятки тысяч бесплатных кодов, продаются торговые приложения и Сигналы для копирования сделок. Трейдерам со всего мира мы предоставляем не только торговую платформу, но и стараемся полностью обеспечить потребности каждого пользователя. Поэтому мы создали не только удобный форум на 11 языках, но и интегрированный с терминалами MetaTrader чат. В нем вы можете общаться лично, создавать групповые чаты и вести свои каналы на трейдерскую тематику.





Чаты для общения с трейдерами и брокерами



Зарегистрируйтесь в MQL5.community и начните общаться с другими трейдерами в любое время суток. Ведь созданный аккаунт пригодится не только на сайте или в десктопном терминале, но и в мобильных приложениях MetaTrader.



Встроенная система личных сообщений работает с момента запуска сайта MQL5.com и несколько раз обновлялась. С её помощью трейдеры MQL5.community могут обсуждать между собой вопросы, которые не предназначены для публичного форума.











Развитие MQL5-сервисов и бурный рост пользователей мобильных терминалов MetaTrader показали, что трейдерам нужна не просто система личной переписки, но и полноценный чат с группами и каналами. После перехода на новую систему в 2012 году разрозненные чаты слились в отдельные потоки по собеседникам. А система доставки ответов через Push сообщения сделала переписку в чате абсолютно мобильной и моментальной.

В 2016 году чаты появились в десктопном терминале, что позволило общаться с друзьями и коллегами, не открывая браузера. А спустя 2 года теперь уже и десктоп стал поддерживать групповые чаты и каналы, что позволило брокерам оказывать техподдержку своим клиентам прямо в торговой платформе. Таким образом, встроенные чаты MetaTrader позволяют вам не только общаться с единомышленниками, но и предлагают кратчайший путь для получения помощи от вашего брокера.





Для создания чата техподдержки в MetaTrader 4/5 брокеру нужно завести отдельный аккаунт на сайте MQL5.com и получить на него права официального представителя компании. Привязанный к торговому серверу MQL5-аккаунт технической поддержки показывается в приоритетной позиции и всегда доступен трейдерам с торговым счетом от данного брокера.







Группа или канал?



Как и все современные мессенджеры, чаты в MetaTrader предлагают возможности для массового распространения информации. На выбор предлагается два вида сообществ: группы и каналы. Оба предназначены для общения с друзьями, коллегами, обмена картинками, видео и файлами. Каждый вид можно использоваться не только для общения по интересам, но и для повышения дохода в MQL5-сервисах — Сигналах и Маркете.

Каналы, как правило, предназначены для массовой рассылки информации и представляют собой платформу для микроблогинга. В них удобно сообщать новости или важную информацию, например, своим подписчикам на Сигналы или пользователям продуктов Маркета. Если сделать канал публичным, на него сможет подписаться любой участник MQL5.community. В приватные подписчиков могут приглашать только создатель или администраторы канала. Отличительной особенностью этого вида чатов является однонаправленный характер сообщений. Это означает, что писать посты может только администратор (или администраторы) канала. Подписчики могут только читать.

Важно понимать, что канал — это не чат и не группа. Комментирование в каналах отключено — подписчики смогут только читать вас.



В каналах могут писать только пользователи с правами администратора, при этом посты всех администраторов канала являются анонимными, то есть публикуются от имени канала. Для общения между собой нужно использовать групповые чаты, а не каналы.



Каналы удобно просматривать в мобильных приложениях MetaTrader для iPhone и Android.



Кроме того, недавно мы выпустили отдельным приложением мессенджер MQL5 Channels для iPhone, которым также можно пользоваться для общения в чатах MQL5.community. В мессенджере используется высокоэффективная упаковка данных, минимизирующая расход трафика при обмене сообщениями. Вы можете вести переписку даже на самых слабых соединениях.

Администратор канала может дать право писать другим подписчикам, это бывает удобно в тех случаях, если канал ведет группа редакторов. Но при этом все сообщения в канале публикуются от имени канала. Для совместного общения и обсуждения каких-либо тем лучше подходят групповые чаты, где каждый подписчик может писать от своего имени. В этом случае каждый пост имеет своего автора, авторы отображаются отдельным цветом.







Создание группового чата



Групповые чаты создаются для общения круга людей, объединенных по какому-то признаку. В этих группах каждый участник может писать собственные сообщения и отправлять изображения, а также файлы разрешенных форматов. Такую площадку для обмена сообщениями удобно использовать в совместных проектах или для обсуждения тем в кругу друзей. Трейдерам групповые чаты могут полезны для разработки торговых стратегий, поиска информации, обмена мнениями и участия в каких-то проектах.

Каждый пользователь MQL5.community может не только переписываться с другими членами сообщества, но и создавать собственные каналы и группы по интересам. При этом вы становитесь администратором и получаете возможность наделять других подписчиков дополнительными правами.



Кнопки создания групп и каналов в браузерной версии чатов находятся в Профиле пользователя в правом верхнем углу раздела Сообщения. Сразу же рядом с ними иконка поиска, которая позволит быстро найти чат или пользователя по части имени.







Укажите имя создаваемой группы, добавьте для неё картинку, чтобы подписчики легко находили вашу группу — иконка будет показываться в списке чатов. Добавьте короткий понятный текст о том, для чего создан этот групповой чат.

Также вы можете добавить одну или несколько ссылок, которые будут видны подписчикам при клике на описании группы.



Публичные — на них могут подписаться любые авторизованные пользователи MQL5.community.

Приватные — такие группы не отображаются в поиске другим пользователям. Доступ к ним могут раздавать только администраторы группы или участники, если включена настройка "Обычные пользователи чата могут добавлять новых участников".

Групповые чаты, как и каналы, бывают двух типов:

Участникам групп и каналов можно давать права модератора и администратора, а также можно ограничивать права — запрещать писать сообщения.











Навигация в чатах

Переключение между персональными чатами, группами и каналами делается кликом по соответствующей иконке под списком потоков. При наведении мышки на иконку появляется соответствующая подсказка.



В десктопном терминале команды расположены в таком же порядке, отличаются только иконки по внешнему виду. Всплывающие подсказки помогут вам и здесь.



Таким образом, в терминале расположены слева направо иконки для перехода в:

чат техподдержки брокера — если брокер подключил для данного торгового сервера такую опцию;



список всех чатов, здесь перечислены все ваши чаты;



приватные чаты, по именам пользователей MQL5.community;



групповые чаты, по именам групп;



каналы.







Пользуйтесь чатами в MQL5-сервисах



Пользу из групповых чатов могут извлекать также продавцы Маркета и Сигналов. С их помощью можно оперативно отвечать своим клиентам на возникающие вопросы, так как все сообщения доставляются в мобильные терминалы мгновенно. Это позволит повысить лояльность пользователей ваших продуктов и укрепить доверие к ним.

Продавцы Маркета могут сообщать о выходе новой версии продукта в Маркете и отвечать на вопросы покупателей. Поставщикам Сигналов будет интересна возможность периодически публиковать небольшие обзоры по текущей ситуации на рынках и сообщать о своих торговых результатах. Потенциальные покупатели должны заинтересоваться вашими продуктами, прежде чем купить их. Поэтому тематические чаты могут стать для продавцов важным инструментом для привлечения новых клиентов.







Общайтесь в чатах MetaTrader!



Наши чаты помогут вам найти единомышленников и трейдеров со всего мира, пользуйтесь его возможностями для личной переписки, создания сообществ и распространения информации.

Терминалами MetaTrader и MQL5-сервисами пользуются миллионы трейдеров, добавьте групповые чаты и каналы для доступа к ним!

