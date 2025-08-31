Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 40

Новый комментарий
 

Вряд ли при регистрации сидят и вдумчиво читают каждый пункт соглашения о пользовании сайтом. Наверное, хорошо было бы, что при написании самого первого сообщения кому-либо, выдавалось предупреждение, что если сообщение несет в себе рекламу или попадет под категорию спам, пользователя заблокируют. Тогда он точно будет знать, что идет на нарушение, и потом не будет вопросов в Сервис-Деск: "Почему".

И в первый месяц, например, давать не более одного личного сообщения в сутки, как это с выводом денег сделано. Если спамер, за это время выявят.

 

https://www.mql5.com/ru/users/glushkovaye


glushkovaye
glushkovaye
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 

И мне такое же - https://www.mql5.com/ru/users/lanovaya


lanovaya
lanovaya
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 

https://www.mql5.com/ru/users/rhapsody1


Слушайте, я этого  товарища уже третий раз выкладываю. Избавьте от него пожалуйста один раз.

Farooq Majoka
Farooq Majoka
  • www.mql5.com
Опубликовал MetaTrader 4 сигнал Опубликовал MetaTrader 4 сигнал An intelligent marti system on gold and eurusd the layout is a stress test also with less margin than is ideal so drawdown expected is also larger but with high returns. queries welcome Опубликовал MetaTrader 4 сигнал Опубликовал MetaTrader 4 сигнал Опубликовал MetaTrader 4 сигнал...
 

https://www.mql5.com/en/users/uzuncakmak


Onur Uzuncakmak
Onur Uzuncakmak
  • www.mql5.com
Joe Dinapoli Trading Methodology Joe is a veteran trader with over 40 years of solid market trading experience. He is also a dogged and thorough researcher, an internationally recognized lecturer, and a widely acclaimed author... One of the brightest minds in the industry is a highly-respected market technician named Tom Demark . He has spent...
[Удален]  

https://www.mql5.com/ru/users/truongnam1993

Спам в комментариях


Truong-doan-nam
Truong-doan-nam
  • www.mql5.com
Dear My Investor, Please renew your copy signal, some signals have been deadline. Please do it to avoid disconnection with sender signal. Thank you for your trust me!
 

https://www.mql5.com/ru/users/emzie23

Еще один свидетель Иегов от USG




 

Спамер https://www.mql5.com/ru/users/giorgiolg


 

https://www.mql5.com/ru/users/yulya-pavlova


 
Evgeny Belyaev:

Не спам конечно но маркетинг высшего уровня.

Всего одна установка продукта и 12 отзывов. 

То есть покупатели не скачивают продукт? Прикольно.Как минимум должно быть 12 установок продукта!

Зачем тогда они его покупают?

Продукт добавлен 11 мая и такой успех.

А как такое возможно, если отзыв может оставить только покупатель?

1...333435363738394041424344454647...73
Новый комментарий