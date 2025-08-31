Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 40
Вряд ли при регистрации сидят и вдумчиво читают каждый пункт соглашения о пользовании сайтом. Наверное, хорошо было бы, что при написании самого первого сообщения кому-либо, выдавалось предупреждение, что если сообщение несет в себе рекламу или попадет под категорию спам, пользователя заблокируют. Тогда он точно будет знать, что идет на нарушение, и потом не будет вопросов в Сервис-Деск: "Почему".
И в первый месяц, например, давать не более одного личного сообщения в сутки, как это с выводом денег сделано. Если спамер, за это время выявят.
https://www.mql5.com/ru/users/glushkovaye
И мне такое же - https://www.mql5.com/ru/users/lanovaya
https://www.mql5.com/ru/users/rhapsody1
Слушайте, я этого товарища уже третий раз выкладываю. Избавьте от него пожалуйста один раз.
https://www.mql5.com/en/users/uzuncakmak
https://www.mql5.com/ru/users/truongnam1993Спам в комментариях
https://www.mql5.com/ru/users/emzie23
Еще один свидетель Иегов от USG
Спамер https://www.mql5.com/ru/users/giorgiolg
https://www.mql5.com/ru/users/yulya-pavlova
Не спам конечно но маркетинг высшего уровня.
Всего одна установка продукта и 12 отзывов.
То есть покупатели не скачивают продукт? Прикольно.Как минимум должно быть 12 установок продукта!
Зачем тогда они его покупают?
Продукт добавлен 11 мая и такой успех.
А как такое возможно, если отзыв может оставить только покупатель?