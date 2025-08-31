Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 49
Здравствуйте. Я понимаю в чем Ваша претензия, нет сыски на спамера.
Но когда я нажимаю на его имя, вылетает окно ошибки и тем не менее у меня он не числится Удалённым!?
Но Вы ведь модерато и можете отыскать спамера по имени HoRa.
Как ни будь на досуге попробуйте в поиске сколько на сайте Владимиров, Сергеев, Коль, Вась и так далее... После этого поймете что ссылка на пользователя просто необходима.
Так вот ссылка на пользователя HoRa но вылетает 404, а куда страница то делась?
Испарилась. Вместе с пользователем.
Все понятно, Спасибо. Буду иметь в виду.
Профиль спамера https://www.mql5.com/ru/users/renatotakahashi
если 404, то пользователь удален. А это уже баг, что у Вас не отображается. Кстати вполне баг может возникать потому, что рядом уже есть клон аккаунта с таким же именем и система тупит.
Спасибо, буду теперь понимать, если ссылка не рабочая то пользователь самоликвидировался :)
К стати, теперь числится Удаленным, либо система сработала, либо модераторы его от искали.
https://www.mql5.com/en/users/quattordici
В чем жалоба? Канал как канал. Вы жалуетесь на канал?
https://www.mql5.com/ru/users/diconium профель
