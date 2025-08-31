Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 49

Новый комментарий
 
Elena Lukanina:

Здравствуйте. Я понимаю в чем Ваша претензия, нет сыски на спамера.

Но когда я нажимаю на его имя, вылетает окно ошибки и тем не менее у меня он не числится Удалённым!? 

Но Вы ведь модерато и можете отыскать спамера по имени  HoRa.


Как ни будь на досуге попробуйте в поиске сколько на сайте Владимиров, Сергеев, Коль, Вась и так далее... После этого поймете что ссылка на пользователя просто необходима.

 
Vladimir Karputov:

Как ни будь на досуге попробуйте в поиске сколько на сайте Владимиров, Сергеев, Коль, Вась и так далее... После этого поймете что ссылка на пользователя просто необходима.

  Так вот ссылка на пользователя HoRa но вылетает  404, а куда страница то делась?

 
Elena Lukanina:

  Так вот ссылка на пользователя HoRa но вылетает  404, а куда страница то делась?

Испарилась. Вместе с пользователем.

 
Vladimir Karputov:

Испарилась. Вместе с пользователем.

Все понятно, Спасибо. Буду иметь в виду.

 

Профиль спамера https://www.mql5.com/ru/users/renatotakahashi


Renato Takahashi
Renato Takahashi
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Elena Lukanina:

Все понятно, Спасибо. Буду иметь в виду.

если 404, то пользователь удален. А это уже баг, что у Вас не отображается. Кстати вполне баг может возникать потому, что рядом уже есть клон аккаунта с таким же именем и система тупит.

 
Valeriy Yastremskiy:

если 404, то пользователь удален. А это уже баг, что у Вас не отображается. Кстати вполне баг может возникать потому, что рядом уже есть клон аккаунта с таким же именем и система тупит.

Спасибо, буду теперь понимать, если ссылка не рабочая то пользователь самоликвидировался :)

К стати, теперь числится Удаленным, либо система сработала, либо модераторы его от искали.


 
Anatoliy Lukanin:

1

https://www.mql5.com/en/users/quattordici

В чем жалоба? Канал как канал. Вы жалуетесь на канал?

 
Вечер добрый . мой советник с маркета был взломан( со всеми моими данными  ссылка на профиль и чат )   и выложен в обсуждениях этого же робота . не однократно отправлял жалобы на данный профиль и текст с файлом  советника . но так и не удалили . советник с первых мест за пару дней скатился на 2 строчки .
https://www.mql5.com/ru/users/diconium профель

как мне быть ? ??


Adil
Adil
  • 2019.02.06
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
1...424344454647484950515253545556...73
Новый комментарий