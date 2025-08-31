Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 71
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах
Aleksei Stepanenko, 2024.01.21 22:09Самый жесткий бан, это автобан за несколько одинаковых постов в ветке. Потом ты остаёшься один на один с роботом из сервисдеска, который нечем тебе помочь не может. Говорит, сидите месяц в бане. На уговоры и испуг не поддаётся. Нарисать СОС никому нельзя. Личные сообщения отрезаны, форум отрезан, и личная страница тоже. Спасли только добрые люди.
ищешь контакты популярных писак тут, и просишь Рашида убрать бан
Спамер: www.mql5.com/ru/users/lucameiers
Спамер: www.mql5.com/ru/users/lucameiers
Если он будет (каким-то образом) жаловаться в сервис деск (но он не будет ..) - то там знают, что забанил я и линк этого поста и за что.
Для информации.
Реально спам прилетел в комментариях. Есть ли есть возможность, то удалите это, ведь оно будет висеть и рекламировать чей-то скам-магазин.
https://www.mql5.com/ru/market/product/77796#!tab=comments&page=1&comment=54138668
https://www.mql5.com/ru/market/product/56971#!tab=comments&page=1&comment=54138731
https://www.mql5.com/ru/market/product/55782#!tab=comments&page=1&comment=54138873
Реально спам прилетел в комментариях. Есть ли есть возможность, то удалите это, ведь оно будет висеть и рекламировать чей-то скам-магазин.
https://www.mql5.com/ru/market/product/77796#!tab=comments&page=1&comment=54138668
https://www.mql5.com/ru/market/product/56971#!tab=comments&page=1&comment=54138731
https://www.mql5.com/ru/market/product/55782#!tab=comments&page=1&comment=54138873
Я их забанил, но эти одинаковые спамовые комменты удалить могут админы из сервис деска.
эти одинаковые спамовые комменты удалить могут админы из сервис деска.
Админы не реагируют сами на сообщения в этой теме? Надо обязательно в сервис деск писать?
Админы не реагируют сами на сообщения в этой теме? Надо обязательно в сервис деск писать?
Реагируют.
В пятницу и в выходные они такой спам банили и профиля спамеров удаляли, и потом они/спамеры уже не появлялись.
Но там спам был в личку (такой же текст и так далее).
Но сегодня появилось тоже самое (тот же текст), но уже в Маркете.
Наверное, спамеры IP поменяли ...
Вот сейчас еще двоих забанил ... но комменты удалить не могу.
Там из Маркета лучше как-то программно удалять эти профиля (чтобы автоматом удалить профиля + все их комменты).
--------------------
Я думаю, что увидят (на англоязычном форуме уже ветка с утра была об этом).
Спамер