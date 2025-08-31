Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 71

Новый комментарий
 
Самый жесткий бан, это автобан за несколько одинаковых постов в ветке. Потом ты остаёшься один на один с роботом из сервисдеска, который нечем тебе помочь не может. Говорит, сидите месяц в бане. На уговоры и испуг не поддаётся. Нарисать СОС никому нельзя. Личные сообщения отрезаны, форум отрезан, и личная страница тоже. Спасли только добрые люди.
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах

Aleksei Stepanenko, 2024.01.21 22:09

Самый жесткий бан, это автобан за несколько одинаковых постов в ветке. Потом ты остаёшься один на один с роботом из сервисдеска, который нечем тебе помочь не может. Говорит, сидите месяц в бане. На уговоры и испуг не поддаётся. Нарисать СОС никому нельзя. Личные сообщения отрезаны, форум отрезан, и личная страница тоже. Спасли только добрые люди.

ищешь контакты популярных писак тут, и просишь Рашида убрать бан

 
Так и сделал, нашел почту Артёма, написал ему, и он мне помог. Но система антиспам у них как нипель, в одну сторону работает)
 

Спамер: www.mql5.com/ru/users/lucameiers


LucaMeiers
LucaMeiers
  • 2024.05.01
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Evgeniy Zhdan #:

Спамер: www.mql5.com/ru/users/lucameiers


Забанил (пользователь зарегистрировался позавчера вечером, и он не валидированный, постов его на форумах я не нашел).
Если он будет (каким-то образом) жаловаться в сервис деск (но он не будет ..) - то там знают, что забанил я и линк этого поста и за что.

Для информации.
 

Реально спам прилетел в комментариях. Есть ли есть возможность, то удалите это, ведь оно будет висеть и рекламировать чей-то скам-магазин.


https://www.mql5.com/ru/market/product/77796#!tab=comments&page=1&comment=54138668

https://www.mql5.com/ru/market/product/56971#!tab=comments&page=1&comment=54138731

https://www.mql5.com/ru/market/product/55782#!tab=comments&page=1&comment=54138873

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Реально спам прилетел в комментариях. Есть ли есть возможность, то удалите это, ведь оно будет висеть и рекламировать чей-то скам-магазин.


https://www.mql5.com/ru/market/product/77796#!tab=comments&page=1&comment=54138668

https://www.mql5.com/ru/market/product/56971#!tab=comments&page=1&comment=54138731

https://www.mql5.com/ru/market/product/55782#!tab=comments&page=1&comment=54138873

Это многим прилетел (от нескольких спамеров).
Я их забанил, но эти одинаковые спамовые комменты удалить могут админы из сервис деска.
 
Sergey Golubev #:
эти одинаковые спамовые комменты удалить могут админы из сервис деска.

Админы не реагируют сами на сообщения в этой теме? Надо обязательно в сервис деск писать?

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Админы не реагируют сами на сообщения в этой теме? Надо обязательно в сервис деск писать?

Реагируют.
В пятницу и в выходные они такой спам банили и профиля спамеров удаляли, и потом они/спамеры уже не появлялись.
Но там спам был в личку (такой же текст и так далее).

Но сегодня появилось тоже самое (тот же текст), но уже в Маркете.
Наверное, спамеры IP поменяли ...

Вот сейчас еще двоих забанил ... но комменты удалить не могу.
Там из Маркета лучше как-то программно удалять эти профиля (чтобы автоматом удалить профиля + все их комменты).

--------------------

Я думаю, что увидят (на англоязычном форуме уже ветка с утра была об этом).

 

Спамер


1...64656667686970717273
Новый комментарий