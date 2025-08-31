Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
https://www.mql5.com/ru/users/trading-machine
Прислал только что
Кто прислал? Укажите в своём сообщении URL профиля спамера.
Спасибо.
Spamer https://www.mql5.com/ru/users/vartiuknikolai
Прислал:
блокируются из-за спама навсегда.
Спамить нельзя
Почему?
https://www.mql5.com/ru/users/loraelfx2021
https://www.mql5.com/ru/users/vladimir_goldman35
Спам через канал.
Автор сигнала на который ведет ссылка: https://www.mql5.com/en/users/cokoo93
почему его не забанили до сих пор?
я выше показал, что он спамер.