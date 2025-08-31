Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 27

Новый комментарий
 

https://www.mql5.com/ru/users/trading-machine



Denis Beaudoin
Denis Beaudoin
  • www.mql5.com
поделился сигналом Опубликовал MetaTrader 4 сигнал
[Удален]  
Прислал только что
 
Vladimir Baskakov:
Прислал только что

Кто прислал? Укажите в своём сообщении URL профиля спамера.


Спасибо.

 

Spamer https://www.mql5.com/ru/users/vartiuknikolai

Прислал:


 
Vladislav Andruschenko:


блокируются из-за спама навсегда. 

Спамить нельзя 

Почему? 

[Удален]  

https://www.mql5.com/ru/users/loraelfx2021

David Schum
David Schum
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
Файлы:
di1v35k798.png  106 kb
 

Спам через канал.


Автор сигнала на который ведет ссылка: https://www.mql5.com/en/users/cokoo93

Siaw Jium Tieng
Siaw Jium Tieng
  • www.mql5.com
Published MetaTrader 4 signal Monthly minimum 30% profits. average 40% -/+ monthly profits. contact me in telegram : hitps://t.me/cokoo92
[Удален]  
https://www.mql5.com/ru/users/davidschum02
David Schum
David Schum
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
Файлы:
v8zgan.PNG  91 kb
[Удален]  
https://www.mql5.com/ru/users/davidschum02

почему его не забанили до сих пор?

я выше показал, что он спамер.

1...202122232425262728293031323334...73
Новый комментарий