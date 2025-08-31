Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 50
Вечер добрый . мой советник с маркета был взломан
...
Я не знаю подробностей, но я знаю, что никакой советник из Маркета не может быть взломан.
И то, что кто-то опубликовал ex4 файл (который является "образом" того, что есть в Маркете) - не имеет никакого значения (потому что этот "образ" привязан Маркетом к конкретному компьютеру с конкретной операционной системой).
я вас понял. подскажите а можно удалить файл с обсужденяи советника ?
я вас понял. подскажите а можно удалить файл с обсужденяи советника ?
То есть - я не знаю.
Это вам лучше в сервис деск.
Просто изложите им, коротко и понятно ситуацию, и попросите совета что делать.
Мы (модераторы форума) не модерируем сервисы.
понял спасибо .
В чем жалоба? Канал как канал. Вы жалуетесь на канал?
В том что я на него не подписывался, а сообщения приходят. Мне интересны сообщения покупателей а не каких то каналов.
Отпишитесь пожалуйста. Если после отписки Вы снова будете подписаны - сообщите. Нужно будет проверить - это ошибка сайта или Вас принудительно снова подписали.
Я Вас понял. Сообщение если будут повторятся, напишу
Правильно ли я понимаю, что подписать на канал может другой пользователь? Почему бы не сделать предложение, что "Вас пригласили в группу" и если отклонить, то больше не смогут пригласить в эту же группу.
Во всех остальных вариантах, все до единого случая, когда пользователь вдруг оказывается подписанным без своего согласия уже можно расценивать, как спам.
Мне конечно всё равно, я весь спам читаю и ни на кого не жалуюсь), но если так сделать, то хотя бы будет поспокойнее многим участникам.
И уведомление, что Вас "пригласили в группу" станет равнозначно функционалу "запрос в друзья" и все будут довольны.
Не знаю, честно, может ли любой (даже не админ канала) подписать любого. Нужно проверить ...
Таким же образом я был еще в один канал добавлен, сам никогда не подписывался ни на этот ни на другой из которого вышел, тогда особого внимания не придал, только там уже был канал с рекламой топового продукта, зачем я без понятия он и так на 1-м месте.