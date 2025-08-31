Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 4

nowi:
это она...
ты знаешь её лично? )
 
sanyooooook:
ты знаешь её лично? )
к сожалению (или к счастью) нет, но Saskia это чисто женское имя... это я знаю точно, так как лично знаком с несколькими саскиями )
 
nowi:
к сожалению (или к счастью) нет, но Saskia это чисто женское имя... это я знаю точно, так как лично знаком с несколькими саскиями )

а я сначала сасиська прочитал )

прошу прощения 

пользователь вроде проверенный, значит действительно она

кстати уже в бане

 

EagleS

 

 Привет представляем Платные курсы и видеосеминары от самых известных и дорогих трейдеров-тренеров (более 400 позиций) за 2% - 5% от их реальной стоимости на продающих сайтах трейдеров-инфобизнесменов

 


 
server:

Такое же и так же от вчера зарегистрированного:

Wagon88

P./S.: Последнее время спамеры в личку как-то сильно активизировались. Достаёт порядком.

И ведь ладно, если хотя бы знали смотрели кому посылают. А то один из спамеров (не тот, скрин которого здесь выложила), когда выразила ему пожелание, что буду признательна, если не будет более посылать мне в личку рекламу без моего на то желания, при ответе назвал меня сэром, лицемерно написав, что не хотел беспокоить.

 
Аналогично. Прибейте кто-нибудь из модераторов нашего коммерческого друга!
 

Снова спам, а есть возможность вообще удалять сообщения из архива?

 

 
TheLiteShadow:

Снова спам, а есть возможность вообще удалять сообщения из архива?

 

Нет. Архив не удаляется.
 
barabashkakvn:
Нет. Архив не удаляется.
Тогда надо добавить возможность, в частности для таких случаев.
 

вот еще один товарищ все посылает в личку спам! достал просто! : 

 https://www.mql5.com/ru/users/shorohov

Спамер 

