это она...
ты знаешь её лично? )
к сожалению (или к счастью) нет, но Saskia это чисто женское имя... это я знаю точно, так как лично знаком с несколькими саскиями )
а я сначала сасиська прочитал )
прошу прощения
пользователь вроде проверенный, значит действительно она
кстати уже в бане
EagleS
Привет представляем Платные курсы и видеосеминары от самых известных и дорогих трейдеров-тренеров (более 400 позиций) за 2% - 5% от их реальной стоимости на продающих сайтах трейдеров-инфобизнесменов
EagleS
Wagon88
P./S.: Последнее время спамеры в личку как-то сильно активизировались. Достаёт порядком.
И ведь ладно, если хотя бы знали смотрели кому посылают. А то один из спамеров (не тот, скрин которого здесь выложила), когда выразила ему пожелание, что буду признательна, если не будет более посылать мне в личку рекламу без моего на то желания, при ответе назвал меня сэром, лицемерно написав, что не хотел беспокоить.
EagleS
Снова спам, а есть возможность вообще удалять сообщения из архива?
Снова спам, а есть возможность вообще удалять сообщения из архива?
Нет. Архив не удаляется.
вот еще один товарищ все посылает в личку спам! достал просто! :
https://www.mql5.com/ru/users/shorohov