Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спам в комментариях:
Спам в комментариях:
Для Маркета пользуйтесь кнопкой "Нарушение".
Для Маркета пользуйтесь кнопкой "Нарушение".
Пользуюсь. А сюда дублирую. Или не нужно дублировать?
Можете дублировать. А я буду следовать удалять любое упоминание Маркета :)
И в итоге смотри пункт 1:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах
Vladimir Karputov, 2019.04.16 12:05
Для Маркета пользуйтесь кнопкой "Нарушение".
Можете дублировать. А я буду следовать удалять любое упоминание Маркета :)
И в итоге смотри пункт 1:
явный спам в личных сообщениях
https://www.mql5.com/ru/users/brunokorb109 - этого видимо уже удалили
и вот это тоже
https://www.mql5.com/ru/users/amira2019 - имя зачеркнуто, что это значит?
и это
https://www.mql5.com/ru/users/susanthakumara- имя тоже зачеркнуто
явный спам в личных сообщениях
Да, СПАМ. Вот только не понятно от кого пришёл СПАМ. ОТредактируйте сообщение и вставьте URL пользователя.
- имя зачеркнуто, что это значит?
Это значит пользователь ограничен в правах (забанен).
Можете дублировать. А я буду следовать удалять любое упоминание Маркета :)
И в итоге смотри пункт 1: