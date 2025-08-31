Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 23

Новый комментарий
 

Спам в комментариях:

 
Evgeniy Machok:

Спам в комментариях:

Для Маркета пользуйтесь кнопкой "Нарушение".

 
Vladimir Karputov:

Для Маркета пользуйтесь кнопкой "Нарушение".

Пользуюсь. А сюда дублирую. Или не нужно дублировать?
 
Evgeniy Machok:
Пользуюсь. А сюда дублирую. Или не нужно дублировать?

Можете дублировать. А я буду следовать удалять любое упоминание Маркета :)

И в итоге смотри пункт 1:

 
Vladimir Karputov:

Можете дублировать. А я буду следовать удалять любое упоминание Маркета :)

И в итоге смотри пункт 1:


То есть дублировать не нужно. Понятно.
 

Вроде явный спам

явный спам в личных сообщениях

https://www.mql5.com/ru/users/brunokorb109 - этого видимо уже удалили

 

и вот это тоже

спам

https://www.mql5.com/ru/users/amira2019 - имя зачеркнуто, что это значит?

и это

спам

https://www.mql5.com/ru/users/susanthakumara- имя тоже зачеркнуто

 
Denis Nikolaev:

явный спам в личных сообщениях

Да, СПАМ. Вот только не понятно от кого пришёл СПАМ. ОТредактируйте сообщение и вставьте URL пользователя.


 
Denis Nikolaev:

- имя зачеркнуто, что это значит?

Это значит пользователь ограничен в правах (забанен).

 
Vladimir Karputov:

Можете дублировать. А я буду следовать удалять любое упоминание Маркета :)

И в итоге смотри пункт 1:


Надо и предидущие страницы почистить от ссылок на маркет. А то как то не по-честному. 
1...161718192021222324252627282930...73
Новый комментарий