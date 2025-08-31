Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 20
https://www.mql5.com/ru/users/brunokorb86
Артем, ну что вы решили с изобретением коллеги @Sergey Chernov ?
Или так можно делать всем?
Да, это спам, и это бан.
Теперь понятно. Спасибо.
Атака спамера
Спамит в личные сообщения
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах
Vladimir Karputov, 2014.09.13 19:42
Сюда выкладывайте доказательства (в виде скриншота) на спамерские сообщения.
Мне сегодня написали, но это судя по всему новая фича - каналы. Теперь приходит сообщение о любой активности любого из участников (а их там 100 человек).
ВОПРОС. Как отписаться от такого канала? И почему я автоматически оказался на него подписан?
Про такое не слышал. Мне просто в ЛС написали.
Это тоже в ЛС. Но как групповой чат.