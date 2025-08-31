Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 20

brunokorb86
Vadim Zotov:

Артем, ну что вы решили с изобретением коллеги @Sergey Chernov ?

Или так можно делать всем?

Да, это спам, и это бан.

 
Да, это спам, и это бан.

Теперь понятно. Спасибо.

 

Атака спамера


[Удален]  

Спамит в личные сообщения

 
Спамит в личные сообщения

Просто ссылка на профиль пользователя не засчитывается.
[Удален]  
Просто ссылка на профиль пользователя не засчитывается.
 
Мне сегодня написали, но это судя по всему новая фича - каналы. Теперь приходит сообщение о любой активности любого из участников (а их там 100 человек). 

ВОПРОС. Как отписаться от такого канала? И почему я автоматически оказался на него подписан?

chat

[Удален]  
Мне сегодня написали, но это судя по всему новая фича - каналы. Теперь приходит сообщение о любой активности любого из участников (а их там 100 человек). 

ВОПРОС. Как отписаться от такого канала? И почему я автоматически оказался на него подписан?


Про такое не слышал. Мне просто в ЛС написали.

 
Про такое не слышал. Мне просто в ЛС написали.

Это тоже в ЛС. Но как групповой чат.

