Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 19

Vladislav Andruschenko:
Посмотрел. 
Текст ссылки затерли. А вот таргет остался на документ. 

Теперь понятно. Спасибо, исправил ссылку.

 

Появился человек, который постоянно прикрепляет свой спам в качестве комментариев к чужим сообщениям в ленте. Очевидно, с целью, чтобы его спам систематически поднимали другие пользователи.

Спам

На просьбы так не делать не реагирует. Я обращался к нему через личку неоднократно.

Думаю, что даже в ленте так поступать не правильно.

Ссылка на его профиль: @Sergey Chernov

 

нашел у себя


https://www.mql5.com/ru/users/amira2019

Vladimir Gribachev:

Уже в бане

 

Артем, ну что вы решили с изобретением коллеги @Sergey Chernov ?

Или так можно делать всем?

 
тоже интересен этот вопрос... 

 
Думаю, это спам. Ещё не решали этот вопрос.
 
А разве у Артёма есть право что-то решать? Он всего-лишь исполнитель. Решения принимает Рашид или Ренат. Может ещё кто-то из админов, но никак не модераторы.


ps; Вот ведь совпадение по времени размещения сообщений...

 
Братик, это 100 пудов СПАММ, со стороны видно

 
Без панибратства никак?
