Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 19
Посмотрел.
Теперь понятно. Спасибо, исправил ссылку.
Появился человек, который постоянно прикрепляет свой спам в качестве комментариев к чужим сообщениям в ленте. Очевидно, с целью, чтобы его спам систематически поднимали другие пользователи.
На просьбы так не делать не реагирует. Я обращался к нему через личку неоднократно.
Думаю, что даже в ленте так поступать не правильно.
Ссылка на его профиль: @Sergey Chernov
нашел у себя
https://www.mql5.com/ru/users/amira2019
Уже в бане
Артем, ну что вы решили с изобретением коллеги @Sergey Chernov ?
Или так можно делать всем?
тоже интересен этот вопрос...
А разве у Артёма есть право что-то решать? Он всего-лишь исполнитель. Решения принимает Рашид или Ренат. Может ещё кто-то из админов, но никак не модераторы.
ps; Вот ведь совпадение по времени размещения сообщений...
Думаю, это спам. Ещё не решали этот вопрос.
Братик, это 100 пудов СПАММ, со стороны видно
