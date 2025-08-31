Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 13

https://www.mql5.com/ru/users/yhyip

спам

Dmytro Komarnytskyi
Dmytro Komarnytskyi
Welcome Bonus 100.00 USD https://www.forexchief.com/ru/?a=9906 Бездепозитный бонус форекс зачисляется автоматически и не требует загрузки личных документов для верификации персональных данных. You’ll get No Deposit Bonus Forex on your account automatically, no personal documents for verification required. Опубликовал MetaTrader 4 сигнал...
 
Alexandr Saprykin:

https://www.mql5.com/ru/users/yhyip


Просим точно указывать откуда сообщение. Это в личных сообщениях, или в ленте? Есть разница.

 
Evgeny Belyaev:

В личных сообщениях.

2019.02.09 - не позднее ли сообщение о спаме? Его вроде как уже банили за спам.

 
Artyom Trishkin:

2019.02.09 - не позднее ли сообщение о спаме? Его вроде как уже банили за спам.

9 февраля спамил. С тех пор и по сейчас не видел чтобы его банили.

 
Evgeny Belyaev:

9 февраля спамил. С тех пор и по сейчас не видел чтобы его банили.

Сообщение о его спаме с рекламой продукта из маркета было 9-го февраля в 21:44. Насчёт того - банили его или нет - не знаю. Скорее всего да.

 
Artyom Trishkin:

Просим точно указывать откуда сообщение. Это в личных сообщениях, или в ленте? Есть разница.

В личке конечно.

 
Artyom Trishkin:

2019.02.09 - не позднее ли сообщение о спаме? Его вроде как уже банили за спам.

Артём, два пользователя сообщают о двух разных спамерах, один из них забанен, а второй всё-ещё жив.
 
Alexey Viktorov:
Артём, два пользователя сообщают о двух разных спамерах, один из них забанен, а второй всё-ещё жив.

Первое сообщение - новое, я о нём не слышал ранее, второе - от 9-го февраля, и о нём уже была информация в тот же день. Или будем банить за каждое сообщение о спаме? Ну представь: девятого числа его отправили в баню за спам, теперь за тот же спам нужно и сегодня отправить? А если потом опять старую картинку о спаме сюда приложат? Опять забанить? Так и будем банить за один проступок каждую неделю? Так можно конкурентов плющить: не понравился - бац сюда картинку о прошлогоднем спаме, и человек отдыхает - это нормально по-твоему?

 
Artyom Trishkin:

Первое сообщение - новое, я о нём не слышал ранее, второе - от 9-го февраля, и о нём уже была информация в тот же день. Или будем банить за каждое сообщение о спаме? Ну представь: девятого числа его отправили в баню за спам, теперь за тот же спам нужно и сегодня отправить? А если потом опять старую картинку о спаме сюда приложат? Опять забанить? Так и будем банить за один проступок каждую неделю? Так можно конкурентов плющить: не понравился - бац сюда картинку о прошлогоднем спаме, и человек отдыхает - это нормально по-твоему?

Извини, с твоих слов я не понял что ты во всём разобрался... А разве за спам не насовсем банят? Или это выборочно, вновь зарегистрированных расстреливают

а старых отправляют на каторгу?

