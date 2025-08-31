Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 13
https://www.mql5.com/ru/users/yhyip
Просим точно указывать откуда сообщение. Это в личных сообщениях, или в ленте? Есть разница.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах
Evgeny Belyaev, 2019.02.09 15:26
Спамер: https://www.mql5.com/ru/users/champions763
В личных сообщениях.
2019.02.09 - не позднее ли сообщение о спаме? Его вроде как уже банили за спам.
9 февраля спамил. С тех пор и по сейчас не видел чтобы его банили.
Сообщение о его спаме с рекламой продукта из маркета было 9-го февраля в 21:44. Насчёт того - банили его или нет - не знаю. Скорее всего да.
Просим точно указывать откуда сообщение. Это в личных сообщениях, или в ленте? Есть разница.
В личке конечно.
2019.02.09 - не позднее ли сообщение о спаме? Его вроде как уже банили за спам.
Артём, два пользователя сообщают о двух разных спамерах, один из них забанен, а второй всё-ещё жив.
Первое сообщение - новое, я о нём не слышал ранее, второе - от 9-го февраля, и о нём уже была информация в тот же день. Или будем банить за каждое сообщение о спаме? Ну представь: девятого числа его отправили в баню за спам, теперь за тот же спам нужно и сегодня отправить? А если потом опять старую картинку о спаме сюда приложат? Опять забанить? Так и будем банить за один проступок каждую неделю? Так можно конкурентов плющить: не понравился - бац сюда картинку о прошлогоднем спаме, и человек отдыхает - это нормально по-твоему?
Извини, с твоих слов я не понял что ты во всём разобрался... А разве за спам не насовсем банят? Или это выборочно, вновь зарегистрированных расстреливают
Rashid Umarov, 2019.01.20 11:03
Убит
а старых отправляют на каторгу?