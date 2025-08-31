Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 21
Это тоже в ЛС. Но как групповой чат.
Понял, раньше не встречался.
Пожелание MQ. Сделать в ЛС кнопку "Жалоба" по типу таких, которые всплывают под сообщениями на форуме.
https://www.mql5.com/ru/users/timeelement
Спам в отзывах:
Профили спамеров:
https://www.mql5.com/ru/users/musicatrading
https://www.mql5.com/ru/users/juanmejiar
Спам в отзывах:
Профиль спамера: https://www.mql5.com/ru/users/juanmejiar
Спам в отзывах:
Профиль спамера: https://www.mql5.com/ru/users/juanmejiar
Спам в отзывах:
Профиль спамера: https://www.mql5.com/ru/users/musicatrading
Спам в комментариях:
Профиль спамера:
https://www.mql5.com/ru/users/khalidalammar
Спам в комментариях:
Профиль спамера:
https://www.mql5.com/en/users/dah123
Спам в отзывах:
Профиль спамера: https://www.mql5.com/ru/users/sven908
Спам в отзывах:
Профиль спамера: https://www.mql5.com/ru/users/sven908