Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 21

Новый комментарий
[Удален]  
Andrey Barinov:

Это тоже в ЛС. Но как групповой чат.

Понял, раньше не встречался. 

Пожелание MQ. Сделать в ЛС кнопку "Жалоба" по типу таких, которые всплывают под сообщениями на форуме.

[Удален]  

https://www.mql5.com/ru/users/timeelement

 

Спам в отзывах:

спам

Профили спамеров:

https://www.mql5.com/ru/users/musicatrading

https://www.mql5.com/ru/users/juanmejiar

musicatrading
musicatrading
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 

Спам в отзывах:

спам

Профиль спамера: https://www.mql5.com/ru/users/juanmejiar

Trader pro
Trader pro
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 

Спам в отзывах:

спам

Профиль спамера: https://www.mql5.com/ru/users/juanmejiar

Trader pro
Trader pro
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 

Спам в отзывах:

спам

Профиль спамера: https://www.mql5.com/ru/users/musicatrading

musicatrading
musicatrading
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 

Спам в комментариях:

спам

Профиль спамера:

https://www.mql5.com/ru/users/khalidalammar

Khalid Alammar
Khalid Alammar
  • www.mql5.com
Real account achieved 140% profit in one month. Let the results speak for itself. My signals follow a powerful trading strategy that lets you capture momentum and ride trends. It predicts market turning points with heightened accuracy of over 80%. We will be executing short-term trades with a holding time ranging from few hours to days. NO...
 

Спам в комментариях:

спам

Профиль спамера:

https://www.mql5.com/en/users/dah123

Khalid Alammar
Khalid Alammar
  • www.mql5.com
Real account achieved 140% profit in one month. Let the results speak for itself. My signals follow a powerful trading strategy that lets you capture momentum and ride trends. It predicts market turning points with heightened accuracy of over 80%. We will be executing short-term trades with a holding time ranging from few hours to days. NO...
 

Спам в отзывах:

спам

Профиль спамера: https://www.mql5.com/ru/users/sven908

sven908
sven908
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Evgeniy Machok:

Спам в отзывах:

Профиль спамера: https://www.mql5.com/ru/users/sven908

В отзывах есть кнопка нарушение , зачем сюда постить рекламу своих продуктов ?
1...141516171819202122232425262728...73
Новый комментарий