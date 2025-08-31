Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 3

Rosh:
Удалены

Спасибо.

Еще вот здесь https://www.mql5.com/ru/market/product/410#!tab=comments&page=1

Сообщение от https://www.mql5.com/ru/users/1644558 

Торговый робот (Expert Advisor) A Bird in the Hand
Торговый робот (Expert Advisor) A Bird in the Hand
  • отзывов: 2
  • 299.00 USD
  • 2014.06.19
  • Andrey Barinov
  • www.mql5.com
A Bird in the Hand это мульти-валютный советник, который на 100% готов выполнять торговые операции на реальных счетах любого типа, с любыми индексами и в любом торговом окружении. Данный советник торгует на демо счете, зарегистрированном в сервисе...
 

А еще вот список - https://www.mql5.com/ru/search#!author=willofallah99

 
Wahoo:

Спасибо.

Еще вот здесь https://www.mql5.com/ru/market/product/410#!tab=comments&page=1

Сообщение от https://www.mql5.com/ru/users/1644558 

Удалено
 
Rosh:
Удалено

И мой список, пожалуйста:

komposter:

А еще вот список - https://www.mql5.com/ru/search#!author=willofallah99

Он во многих продуктах нагадил. 

 
 
komposter:

А еще вот список - https://www.mql5.com/ru/search#!author=willofallah99

Почему не чистят? У него же нет ни одного поста без рекламы
 
3 минуты назад
Hi, take a look at my signal please ( SIGNAL ONE HYBRID ). Maybe it is wise to subscribe ..... 
 
FAQ:
3 минуты назад
угу, он тоже мне писал
 
sanyooooook:
угу, он тоже мне писал
это она...
