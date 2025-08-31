Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 39

Mihail Marchukajtes:

Внизу... видите.... Он нагло влазит в мои сообщения... Без моего спроса и все думают что я спамер, а администрация так без разговоров банит, а я в обще не в теме...

И меня это уже конкретно подбешивает, если честно....

Что в вашем представлении есть "продавец"? Не вводите людей в заблуждение. На этом сайте "продавец" - это соответствующим образом зарегистрированный пользователь.

По делу: сейчас же идите в раздел плагинов вашего браузера и удаляйте оттуда всё

 

Попрошайка https://www.mql5.com/ru/users/ahmed.anwer


Спамер

https://www.mql5.com/ru/users/farmabio


 
Vladimir Tkach:

Спамер

https://www.mql5.com/ru/users/farmabio


Он валидированный продавец (то есть - профильный).
Я послал ему сообщение в личку о недопустимости делать промоушен продуктов Маркета и сигналов в личных сообщениях.
И указал, что за повторное нарушение будет бан.

На скриншоте должно быть видно - что он именно вам сообщение отправлял (вам писал):

Vladimir Karputov, 2014.09.13 19:42

Порядок действий:

  1. Вставить в сообщение кликабельную ссылку на профиль спамера
  2. Вставить в сообщение скриншот переписки со спамером. На скриншоте однозначно должно быть видно и ВАШ логин и логин спамера.

Если не трудно, то в сообщениях указывайте - рецидив или нет (то есть, спамит повторно, или первый раз).
Повторных буду банить без рассуждений.
 
Mihail Marchukajtes:
Винда прошлый век, УБУНТА рулит.... проверенно. Да есть сложности в прогами но в целом, крайне доволен.... прям крайне....
Ты доволен спамом в твоих сообщениях?
 
Mihail Marchukajtes:

Херассе, да я из за него в бане просидел больше недели. Как только выявится этосразу скину...

Долго ждать не пришлось. Вы можете что то с этим поделать? Этот банер появляется когда правлю сообщения.

У вас случайно не Firefox? Если да, пользуетесь ImTranslator? Если да, то это он везде тулит вот это вот. После отключения исчезает... Если нет, проверьте дополнения для браузера другие...

P.S. у меня вот прям сейчас, когда пишу это сообщение, ImTranslator вставил рекламку точно такую же :)

 

Не спам конечно но маркетинг высшего уровня.

Всего одна установка продукта и 12 отзывов. 

То есть покупатели не скачивают продукт? Прикольно.Как минимум должно быть 12 установок продукта!

Зачем тогда они его покупают?

Продукт добавлен 11 мая и такой успех.

 
Evgeny Belyaev:

В принципе, эта тема тянет на статью "мошенничество". Гораздо круче, чем спам и "маркетинг высшего уровня". 

Всегда отказывался от полномочий модератора, но этих забанил бы навечно. 

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

В принципе, эта тема тянет на статью "мошенничество". Гораздо круче, чем спам и "маркетинг высшего уровня". 

Всегда отказывался от полномочий модератора, но этих забанил бы навечно. 

Добрые тут люди , всех бы забанили. Смотрите за собой, вам же никто ничего не навязывает. И что там куча отзывов? Вы не с ними, ни без них, ничего не купите
 

https://www.mql5.com/ru/users/pavlovskaya


