Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 39
Внизу... видите.... Он нагло влазит в мои сообщения... Без моего спроса и все думают что я спамер, а администрация так без разговоров банит, а я в обще не в теме...
И меня это уже конкретно подбешивает, если честно....
Что в вашем представлении есть "продавец"? Не вводите людей в заблуждение. На этом сайте "продавец" - это соответствующим образом зарегистрированный пользователь.
По делу: сейчас же идите в раздел плагинов вашего браузера и удаляйте оттуда всё
Попрошайка https://www.mql5.com/ru/users/ahmed.anwer
Спамер
https://www.mql5.com/ru/users/farmabio
Спамер
https://www.mql5.com/ru/users/farmabio
Он валидированный продавец (то есть - профильный).
Я послал ему сообщение в личку о недопустимости делать промоушен продуктов Маркета и сигналов в личных сообщениях.
И указал, что за повторное нарушение будет бан.
На скриншоте должно быть видно - что он именно вам сообщение отправлял (вам писал):
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах
Vladimir Karputov, 2014.09.13 19:42...
Порядок действий:
...
---------------Если не трудно, то в сообщениях указывайте - рецидив или нет (то есть, спамит повторно, или первый раз).
Повторных буду банить без рассуждений.
Винда прошлый век, УБУНТА рулит.... проверенно. Да есть сложности в прогами но в целом, крайне доволен.... прям крайне....
Херассе, да я из за него в бане просидел больше недели. Как только выявится этосразу скину...
Долго ждать не пришлось. Вы можете что то с этим поделать? Этот банер появляется когда правлю сообщения.
У вас случайно не Firefox? Если да, пользуетесь ImTranslator? Если да, то это он везде тулит вот это вот. После отключения исчезает... Если нет, проверьте дополнения для браузера другие...
P.S. у меня вот прям сейчас, когда пишу это сообщение, ImTranslator вставил рекламку точно такую же :)
Не спам конечно но маркетинг высшего уровня.
Всего одна установка продукта и 12 отзывов.
То есть покупатели не скачивают продукт? Прикольно.Как минимум должно быть 12 установок продукта!
Зачем тогда они его покупают?
Продукт добавлен 11 мая и такой успех.
В принципе, эта тема тянет на статью "мошенничество". Гораздо круче, чем спам и "маркетинг высшего уровня".
Всегда отказывался от полномочий модератора, но этих забанил бы навечно.
https://www.mql5.com/ru/users/pavlovskaya