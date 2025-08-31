Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 54
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня жалоба не работает. Экран сереет, но всплывающее окно не появляется.
Пытаетесь отправить жалобу на сообщение в личных сообщениях? Какой браузер? Какая версия браузере?
Добавлено: да, точно, кнопка "Нарушение" в личных сообщениях не работает.
Google Chrome
Последняя версия Google Chrome уже установлена
Chrome 89.0.4389.90
Chrome 89.0.4389.90
Откройте пожалуйста, консоль разработчика F12 и пришлите ее содержимое
Откройте пожалуйста, консоль разработчика F12 и пришлите ее содержимое
Спасибо. Исправили, проверьте еще раз пожалуйста.
Спасибо. Исправили, проверьте еще раз пожалуйста.
Работает, спасибо
Похоже новый вид спама, только что заметил сообщение со ссылкой на какой-то ЕА.
Можно это как-то удалить?
или пожаловаться?