Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 54

Новый комментарий
 
У меня жалоба не работает. Экран сереет, но всплывающее окно не появляется.
 
Andrey Khatimlianskii:
У меня жалоба не работает. Экран сереет, но всплывающее окно не появляется.

Пытаетесь отправить жалобу на сообщение в личных сообщениях? Какой браузер? Какая версия браузере?


Добавлено: да, точно, кнопка "Нарушение" в личных сообщениях не работает.

Google Chrome

Последняя версия Google Chrome уже установлена

Версия 89.0.4389.90 (Официальная сборка), (64 бит)
 
В мазиле всё работает без проблем. Правда я не отправил, только начал набирать текст…
 
У меня сегодня жалоба с личных сообщений из хрома корректно отработала. Версию завтра смогу добавить 
 

Chrome 89.0.4389.90


 
Andrey Khatimlianskii:

Chrome 89.0.4389.90


Откройте пожалуйста, консоль разработчика F12 и пришлите ее содержимое

 
Ilia Ashirov:

Откройте пожалуйста, консоль разработчика F12 и пришлите ее содержимое

all.5d9240c616b936bd938c71aa24df5c31.js:762 Uncaught TypeError: Z.substring is not a function
    at all.5d9240c616b936bd938c71aa24df5c31.js:762
    at Zb (all.5d9240c616b936bd938c71aa24df5c31.js:729)
    at all.5d9240c616b936bd938c71aa24df5c31.js:761
    at all.5d9240c616b936bd938c71aa24df5c31.js:768


 
Andrey Khatimlianskii:


Спасибо. Исправили, проверьте еще раз пожалуйста.

 
Ilia Ashirov:

Спасибо. Исправили, проверьте еще раз пожалуйста.

Работает, спасибо

 

Похоже новый вид спама, только что заметил сообщение со ссылкой на какой-то ЕА.
Можно это как-то удалить?
или пожаловаться?

1

1...474849505152535455565758596061...73
Новый комментарий