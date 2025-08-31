Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 37

Тётка нарушает:

 

Прилетел спам с какого-то канала. Я на него не подписывался.

Спам:  https://www.mql5.com/en/users/mikeztn/messages?user=rakeshdhaka


 
Спамер https://www.mql5.com/en/users/lottoyourloot


 

Голодный спамер атакует https://www.mql5.com/en/users/lottoyourloot


 
Кстати, можно ли использовать здесь канал для рекламирования своих продуктов и обсуждения  аспектов их использования?

Товарищ не первый раз пишет

https://www.mql5.com/ru/users/rhapsody1

 
Dmitri Custurov:

Товарищ не первый раз пишет

На первой странице данной темы написаны условия и правила публикации сообщений. Прочитайте и исправьте.

 

И снова этот продаван.

https://www.mql5.com/ru/users/lyudmila_soboleva


