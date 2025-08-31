Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 63

Andrey Khatimlianskii #:

https://www.mql5.com/ru/users/goldmoney2022

Забанен

 

Ahmet Metin Yilmaz, 2022.04.23 14:08

еще один спамер!!!!

Я не подписывался на канал, так почему я должен подтверждать отписку? Бред.

Он также не дает мне ничего писать на канале, он может просто продолжать постить все, что захочет, до конца.

У меня есть свобода переключать каналы даже в рекламе по телевизору.


 
Модераторы могут почистить обсуждение бесплатного продукта от спама (автор уже забанен)?
Если да, то вот - https://www.mql5.com/ru/market/product/48493#!tab=comments&page=8&comment=33303933
 
Нет таких прав.
 
Нужно удалять его, а не банить...
 
Удалили

 

Множество сообщений (возможно заказного характера): https://www.mql5.com/ru/users/ahmedabdellatif


Профиль трейдера
 
Evgenii Aksenov # :

Много сообщений (возможно, в определенной степени): https://www.mql5.com/ru/users/ahmedabdellatif

Необходимо принять какие-то меры.

По крайней мере, для оценки продукта должно требоваться минимальное количество слов.

Я много раз видел "плохой товар" у многих продавцов. Если не требуется объяснение. Хорошо, плохой продукт, почему?

