Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 63
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
https://www.mql5.com/ru/users/goldmoney2022
https://www.mql5.com/ru/users/goldmoney2022
Забанен
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Создавайте группы и общайтесь с коллегами-трейдерами в обновленном чате
Ahmet Metin Yilmaz, 2022.04.23 14:08
еще один спамер!!!!
Я не подписывался на канал, так почему я должен подтверждать отписку? Бред.
Он также не дает мне ничего писать на канале, он может просто продолжать постить все, что захочет, до конца.
У меня есть свобода переключать каналы даже в рекламе по телевизору.
Модераторы могут почистить обсуждение бесплатного продукта от спама (автор уже забанен)?
Модераторы могут почистить обсуждение бесплатного продукта от спама (автор уже забанен)?
Модераторы могут почистить обсуждение бесплатного продукта от спама (автор уже забанен)?
Удалили
Множество сообщений (возможно заказного характера): https://www.mql5.com/ru/users/ahmedabdellatif
Много сообщений (возможно, в определенной степени): https://www.mql5.com/ru/users/ahmedabdellatif
Необходимо принять какие-то меры.
По крайней мере, для оценки продукта должно требоваться минимальное количество слов.
Я много раз видел "плохой товар" у многих продавцов. Если не требуется объяснение. Хорошо, плохой продукт, почему?
Прошу удалить спам:
https://www.mql5.com/ru/market/product/45356#!tab=comments&page=1&comment=39500473
https://www.mql5.com/ru/market/product/42399#!tab=comments&page=6&comment=39503333
Первый персонаж явно или рекламирует липовый советник или его подставляет в чужих ветках
Всего наследить уже успел много где
https://www.mql5.com/ru/market/product/72409#!tab=comments&page=1&comment=39483435
https://www.mql5.com/ru/market/product/55190#!tab=comments&page=8&comment=39483436
https://www.mql5.com/en/market/product/55226#!tab=comments&page=16&comment=39483442
https://www.mql5.com/en/market/product/55226?source=Site+Profile#!tab=reviews&id=review_23035733
https://www.mql5.com/ru/market/product/55190?source=Site+Profile#!tab=reviews&id=review_23430819
https://www.mql5.com/ru/market/product/72409?source=Site+Profile#!tab=reviews&id=review_23477247
Спам однотипными отзывами и комментариями