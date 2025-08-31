Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 52

Ala Hosi - то же самое


 

https://www.mql5.com/ru/users/samirasoreywr

 

и опять



 
Konstantin Efremov:

и опять



Ну а где ссылка на профиль спамера? Как его искать?

 


Убейте его………

Профиль трейдера
 


Как его удалить?

 
MakarFX:


Как его удалить?

Прочтите первый пост этой темы, пожалуйста и исправьте свой пост.

 


https://www.mql5.com/ru/users/cojola7663

 
А можно как-то убрать сообщения от уже удалённых спамеров?
 
Oleg Remizov:
А можно как-то убрать сообщения от уже удалённых спамеров?

если мешают, тогда их можно самостоятельно удалить в мобильной версии терминала

